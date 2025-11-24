  • Články
USA: Úrad na zoštíhlenie vlády skončil osem mesiacov pred zánikom mandátu

USA: Úrad na zoštíhlenie vlády skončil osem mesiacov pred zánikom mandátu

Americký Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorý viedol miliardár Elon Musk s cieľom zoštíhliť federálnu vládu, ukončil svoju činnosť o osem mesiacov skôr, než mal oficiálne zaniknúť jeho mandát. Mnohé z jeho kompetencií prevzal Úrad personálneho manažmentu (OPM), informovala agentúra Reuters.

Ten neexistuje,“ odpovedal riaditeľ OPM Scott Kupor v novembri na otázku, v akom stave je v súčasnosti DOGE, ktorý nechal zriadiť americký prezident Donald Trump v januári po návrate do Bieleho domu.

DOGE v prvých mesiacoch Trumpovho druhého funkčného obdobia podnikol podľa Reuters dramatické kroky s cieľom urýchlene zmenšiť federálne agentúry, znížiť ich rozpočty alebo presmerovať ich činnosť tak, aby bola v súlade s prioritami súčasného prezidenta. Kritici však tvrdia, že napriek sľubom toho už zrejme nejestvujúci úrad z hľadiska merateľných úspor dosiahol len málo.

Kupor v prvom oficiálnom vyjadrení k rozpusteniu DOGE poznamenal, že tento úrad už nie je centralizovanou entitou. Mnohé z úloh, ktoré mal na starosti, prebral OPM, ako podľa Reuters vyplýva z vyjadrení šéfa OPM a dokumentov, ktoré agentúra preskúmala.

Prinajmenšom dvaja zo zamestnancov DOGE sa teraz angažujú v Národnom dizajnovom štúdiu, ktoré Trump zriadil v auguste. Táto agentúra, na čele ktorej stojí spoluzakladateľ spoločnosti Airbnb a dizajnér Joe Gebbia, má skrášliť vládne webové stránky.

Gebbia bol členom tímu DOGE pod vedením Muskom. Ten sa z vedenia stiahol v máji a v nasledujúcom mesiaci potom prerástol jeho blízky vzťah s Trumpom do sporu, v ktorom si obaja vymenili viacero kritických odkazov. Dôvodom boli okrem iného nezhody v súvislosti s vtedajším návrhom zákona o daniach a výdajoch, proti ktorému Musk ostro vystupoval.

Rozpustenie DOGE je podľa Reuters v ostrom kontraste s niekoľko mesiacov trvajúcim úsilím vlády upriamiť naň pozornosť. V rámci tejto snahy Trump, jeho poradcovia a ministri o úrade písali na sociálnych médiách, zatiaľ čo Musk pravidelne propagoval jeho činnosť na svojej platforme X a v jednom momente dokonca na demonštráciu zamával motorovou pílou.

DOGE pôvodne vznikol na základe Trumpovho nariadenia s mandátom, ktorý mal vypršať v júli budúceho roka. Úrad tvrdil, že od začiatku svojho pôsobenia znížil výdavky vlády o desiatky miliárd dolárov. Externí finanční experti však upozornili, že úrad neposkytol podrobné verejné účtovníctvo o svojej činnosti, takže jeho tvrdenia nedokázali overiť.

Predstavitelia Trumpovej administratívy na verejnosti nepriznali, že DOGE už viac neexistuje, a to ani po spore medzi Muskom a Trumpom. Prezident a jeho tím však úpadok úradu naznačujú verejne od tohto leta - Trump sa o DOGE často vyjadruje v minulom čase, dodala agentúra Reuters.

Okrem vnútroštátnych zmien sa DOGE venoval aj programom Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorú Trumpova vláda plánovala výrazne obmedziť alebo zrušiť. Odvtedy viaceré z jej programov prešli pod ministerstvo zahraničných vecí. Odborníci varovali, že takéto kroky mohli oslabiť humanitárnu pomoc a podporu rozvojových krajín vrátane boja proti chorobám. Štúdia Bostonskej univerzity dokonca uvádza, že opatrenia mohli viesť k úmrtiu desaťtisícov ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
