  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
-3°Bratislava

Rubio sa po rokovaniach s Ukrajinou v Ženeve vracia do Washingtonu

  • DNES - 7:02
  • Ženeva/Washington
Rubio sa po rokovaniach s Ukrajinou v Ženeve vracia do Washingtonu

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio po nedeľných rokovaniach s ukrajinskými predstaviteľmi odcestoval zo Ženevy a vracia sa do Washingtonu, informovala v noci na pondelok stanica CNN s odvolaním sa na zdroj z rezortu diplomacie. Nie je podľa americkej stanice jasné, či zo Ženevy odišli aj ďalší predstavitelia USA.

Biely dom a Kyjev po stretnutiach v Švajčiarsku v spoločnom vyhlásení uviedli, že ich delegácie viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania, ktorých výsledkom je vypracovanie aktualizovanej a spresnenej verzie mierového rámca pre ukončenie vojny na Ukrajine.

Diskusie podľa vyhlásenia ukázali významný pokrok v zosúlaďovaní pozícií a určovaní ďalších krokov. Strany sa dohodli, že v najbližších dňoch budú intenzívne pracovať na spoločných návrhoch a že konečné rozhodnutia o rámci prijmú prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj.

Rubio v nedeľu novinárom povedal, že bol vypracovaný základný dokument a zúžený okruh sporných bodov. Podľa jeho slov bol dosiahnutý obrovský pokrok a je optimistický, že sa podarí dosiahnuť dohodu v dohľadnom čase. S vývojom rokovaní je podľa Rubia spokojný aj Trump.

Rozhovory medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou budú podľa agentúry Reuters pokračovať v pondelok. Rubio predtým podľa CNN uviedol, že USA majú svojich zástupcov na technickej úrovni, ktorí sa mierovému úsiliu neustále venujú.

Zatiaľ nie je jasné, ako upravená verzia mierového plánu rieši celý súbor otázok, týkajúcich sa napríklad územia alebo bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, poznamenala agentúra Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA: Úrad na zoštíhlenie vlády skončil osem mesiacov pred zánikom mandátu

USA: Úrad na zoštíhlenie vlády skončil osem mesiacov pred zánikom mandátu

DNES - 7:13Zahraničné

Americký Úrad pre efektivitu štátnej správy, ktorý viedol miliardár Elon Musk s cieľom zoštíhliť federálnu vládu, ukončil svoju činnosť o osem mesiacov skôr, než mal oficiálne zaniknúť jeho mandát.

Biely dom: Výsledkom rokovaní v Ženeve je upravený mierový plán

Biely dom: Výsledkom rokovaní v Ženeve je upravený mierový plán

DNES - 6:56Zahraničné

Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania. Ich výsledkom je vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine.

Pellegrini: Trumpov plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Pellegrini: Trumpov plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

DNES - 5:59Zahraničné

Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine považuje prezident SR Peter Pellegrini za prvý, no zároveň veľký krok správnym smerom.

Rubio: V rokovaniach o konci vojny na Ukrajine bol dosiahnutý obrovský pokrok

Rubio: V rokovaniach o konci vojny na Ukrajine bol dosiahnutý obrovský pokrok

DNES - 5:52Zahraničné

Marco Rubio po dni rokovaní s ukrajinskými a európskymi predstaviteľmi v Ženeve o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine povedal, že je „veľmi optimistický“ a domnieva sa, že bol dosiahnutý obrovský pokrok.

Vosveteit.sk
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhoduZlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovniceStačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladaloNový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktomČierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočieRusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
POZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obetePOZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obete
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rokRevolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravduS príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP