Biely dom: Výsledkom rokovaní v Ženeve je upravený mierový plán
- DNES - 6:56
- Ženeva
Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania. Ich výsledkom je vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine.
Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia podľa neho taktiež zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier. Informuje o tom TASR.
„Diskusie ukázali významný pokrok v zosúlaďovaní pozícií a identifikovaní jasných ďalších krokov,“ píše sa v texte vyhlásenia. Americkí a ukrajinskí činitelia sa podľa neho dohodli, že v najbližších dňoch budú intenzívne pracovať na spoločných návrhoch a že v priebehu tohto procesu zostanú v úzkom kontakte s európskymi predstaviteľmi.
Konečné rozhodnutia týkajúce sa upraveného a spresneného mierového rámca podľa Bieleho domu prijmú prezidenti USA a Ukrajiny, Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj. Agentúra Reuters a stanica CBS News predtým v nedeľu informovali, že Zelenskyj by mohol už tento týždeň navštíviť USA.
Biely dom v samostatnom stanovisku, ktoré ale ukrajinská strana nezverejnila, podľa Reuters uviedol, že nová podoba mierového plánu obsahuje posilnené bezpečnostné záruky a podľa ukrajinskej delegácie tiež „odzrkadľuje národné záujmy“ ich krajiny. Kyjev sa k tomu podľa agentúry bezprostredne nevyjadril.
Zástupcovia Ukrajiny a USA v Ženeve potvrdili, že sú pripravení pokračovať v spolupráci s cieľom zabezpečiť mier, ktorý zaručí bezpečnosť, stabilitu a obnovu Ukrajiny. Ukrajinská delegácia podľa spoločného vyhlásenia takisto „opätovne vyjadrila vďaku za neochvejnú angažovanosť Spojených štátov a osobne prezidenta Donalda Trumpa za ich neúnavné úsilie zamerané na ukončenie vojny a straty na ľudských životoch“, dodal Biely dom.
Pôvodná verzia amerického mierového plánu, ktorú médiá zverejnili tento týždeň, okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
Vyhlásenie zverejnené Bielym domom podľa agentúry AFP zrejme naznačuje, že v návrhu došlo k určitým zmenám. Tie požadoval Kyjev, keďže plán obsahoval viaceré nekompromisné požiadavky Moskvy, poznamenala francúzska agentúra.
