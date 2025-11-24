  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 24.11.2025Meniny má Emília
-3°Bratislava

Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi za jeho pomoc Ukrajine

  • DNES - 5:49
  • Kyjev
Zelenskyj vyjadril vďaku Trumpovi za jeho pomoc Ukrajine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi je vďačný za jeho pomoc Ukrajine.

Vďaku vyjadril aj európskym spojencom a krajinám zo skupín G7 a G20. Urobil tak po tom, čo Trump na sociálnej sieti vyčítal Kyjevu nedostatok vďačnosti za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl. Informovala o tom televízia Sky News.

Ukrajina je vďačná Spojeným štátom, každému jednému Američanovi, osobne prezidentovi Trumpovi, za pomoc, ktorá – počnúc Javelinmi – zachraňuje ukrajinské životy,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na platforme X, v ktorom spomenul americkú prenosnú protitankovú zbraň FGM-148 Javelin schopnú ničiť rôzne ciele ako tanky, obrnené vozidlá, bunkre či helikoptéry na vzdialenosť až 2,5 kilometra.

Ďakujeme všetkým v Európe, v G7 a v G20, ktorí nám pomáhajú chrániť životy. Je dôležité zachovať túto podporu,“ konštatoval Zelenskyj.

Zároveň pripomenul, že inváziu na Ukrajinu začalo v roku 2022 Rusko: „Od prvých minút 24. februára Putin vedie túto vojnu bez ohľadu na to, o koľko vlastných ľudí príde a koľko našich zabije“.

Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl, kritizoval svojho predchodcu Joea Bidena a Európe vyčítal, že ďalej kupuje ropu od Ruska. Stalo sa tak v čase, keď v Ženeve prebiehajú rokovania predstaviteľov USA a Ukrajiny so zástupcami Británie, Nemecka a Francúzska o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu.

Tiež tvrdil, že ak by bol prezidentom on a nie Biden, ruský prezident Vladimír Putin by nikdy na Ukrajinu nezaútočil. Trump tiež napísal, že v tejto vojne všetci prehrávajú, najmä „milióny ľudí, ktorí tak zbytočne zomreli“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
USA: Úrad na zoštíhlenie vlády skončil osem mesiacov pred zánikom mandátu

USA: Úrad na zoštíhlenie vlády skončil osem mesiacov pred zánikom mandátu

DNES - 7:13Zahraničné

Americký Úrad pre efektivitu štátnej správy, ktorý viedol miliardár Elon Musk s cieľom zoštíhliť federálnu vládu, ukončil svoju činnosť o osem mesiacov skôr, než mal oficiálne zaniknúť jeho mandát.

Rubio sa po rokovaniach s Ukrajinou v Ženeve vracia do Washingtonu

Rubio sa po rokovaniach s Ukrajinou v Ženeve vracia do Washingtonu

DNES - 7:02Zahraničné

Americký minister zahraničných vecí po rokovaniach s ukrajinskými predstaviteľmi odcestoval zo Ženevy a vracia sa do Washingtonu, informovala v noci na pondelok stanica CNN s odvolaním sa na zdroj z rezortu diplomacie.

Biely dom: Výsledkom rokovaní v Ženeve je upravený mierový plán

Biely dom: Výsledkom rokovaní v Ženeve je upravený mierový plán

DNES - 6:56Zahraničné

Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve viedli konštruktívne a veľmi produktívne rokovania. Ich výsledkom je vypracovanie aktualizovanej verzie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine.

Pellegrini: Trumpov plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Pellegrini: Trumpov plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

DNES - 5:59Zahraničné

Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine považuje prezident SR Peter Pellegrini za prvý, no zároveň veľký krok správnym smerom.

Rubio: V rokovaniach o konci vojny na Ukrajine bol dosiahnutý obrovský pokrok

Rubio: V rokovaniach o konci vojny na Ukrajine bol dosiahnutý obrovský pokrok

DNES - 5:52Zahraničné

Marco Rubio po dni rokovaní s ukrajinskými a európskymi predstaviteľmi v Ženeve o mierovom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine povedal, že je „veľmi optimistický“ a domnieva sa, že bol dosiahnutý obrovský pokrok.

Vosveteit.sk
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhoduZlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovniceStačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladaloNový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktomČierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočieRusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
POZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obetePOZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obete
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rokRevolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravduS príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP