Po ôsmich potratoch čaká dvojičky: Zmenila som jednu vec v stravovaní, tvrdí tehuľka

  • DNES - 7:11
  • Nevada
Podľa budúcej mamičky sa pod jej úspech s otehotnením podpísala zmena v stravovaní. Aký má teraz jedálniček?

Molly Brownovú z amerického štátu Nevada už takmer opustila všetka nádej na otehotnenie. Ako píše portál Need To Know, po vyše troch rokoch snaženia, ôsmich potratoch, dvoch kolách hormonálnej liečby a množstve negatívnych tehotenských testov prestávala dúfať v šťastný koniec. „Bolo to náročné pre vzťah, hormóny a moju myseľ,“ uviedla.

Američanke sa nakoniec oplatila radikálna zmena v stravovaní. Ako sama tvrdí, začiatkom roka 2025 sa rozhodla po desiatich rokoch prejsť z vegánskej a vegetariánskej stravy na zmiešanú s vysokým zastúpením bielkovín, a hneď v apríli sa od lekárov dozvedela, že je tehotná.

Ultrazvuk priniesol ďalšie prekvapenie – Molly sa totiž dozvedela, že čaká dvojičky. „Boli sme nadšení, trochu aj vydesení a celkom iste v šoku. Kto by nechcel dvojičky,“ pýta sa budúca mamička. Po predošlých skúsenostiach však k tehotenstvu pristupuje opatrne. „Nechcem, aby sa mi otriasol svet pod nohami,“ tvrdí.

Pomohla vraj zmena jedálnička

Hoci to nepotvrdili žiadne oficiálne testy, Molly je podľa vlastných slov presvedčená o tom, že sa jej podarilo otehotnieť kvôli zmene jedálnička. „Neviem presne, čo mi pomohlo – nie som vedkyňa ani lekárka – ale myslím, že to bolo stravou,“ uviedla pre Need To Know.

Hoci v 17. týždni musela absolvovať laserový zákrok, ktorý odstránil drobný zdravotný nedostatok plodov, o dvojičkách tvrdí, že dnes sú už v poriadku. „Na to všetko, čím sme si prišli, deti rastú a vyzerajú dobre,“ potvrdila Brownová.

Tehuľka by oficiálne mala porodiť v januári 2026, hoci lekári počítajú s predčasným pôrodom v decembri. „Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo otehotnieť s dvojičkami a prejsť si týmto zážitkom, aj keď to bolo ťažké. Je to pre mňa veľké požehnanie,“ dodala Brownová.

Zdroj: Info.sk, DP, needtoknow.co.uk
