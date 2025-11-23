Vodička zaspala za volantom električky, stroj nezastavila
- DNES - 7:26
- San Francisco
Električka počas jazdy takmer nabúrala do auta. Nezabrzdený stroj si vyžiadal zásah záchranárov.
Mestská dopravná spoločnosť San Francisca (SFMTA) vyšetruje okolnosti jazdy električky, ktorej vodička zaspala v riadiacej kabíne. Informoval o tom denník New York Post s tým, že električka sa rútila ulicami San Francisca rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu.
Na sociálnych sieťach bolo medzitým zverejnené video zachytávajúce dianie v električke. Z neho je zrejmé, že vodička v kabíne zaspala, zatiaľ čo stroj sa rútil neriadene po koľajniciach. Viacerí cestujúci vo dvoch plne obsadených vozňoch následkom prudkých vybočení v zákrutách popadali na zem.
Električka bez dozoru takmer v jednom momente vrazila do auta na ceste. Jeho vodič však stihol včas zareagovať, a s autom uhol nabok.
Vodičku nakoniec prebudil prechod prudkou zákrutou. Po precitnutí sa pokúšala upokojiť pasažierov vo vozni za sebou. Ako uviedli miestne médiá, jednu ženu museli po vystúpení z vozidla ošetriť v nemocnici. Pri páde počas jazdy totiž utrpela otras mozgu.
Video shows an SFMTA driver apparently falling asleep while operating a train packed with passengers in San Francisco.— KRON4 News (@kron4news) November 12, 2025
The driver told frightened passengers, "Relax. We’re OK. It just wouldn’t stop."
Transit officials said the incident was caused by the driver's “fatigue,” and… pic.twitter.com/moXSrGk5Pc
Nešlo o technickú chybu
SFMTA v prípade potvrdila chybu na strane vodičky a vylúčila akékoľvek technické poruchy na trati električky. „Spoločnosť pristupuje k prípadu v súlade s internými protokolmi a príslušnou zmluvou, v rámci ktorej bola vodička zbavená spôsobilosti viesť električky,“ uviedlo vedenie spoločnosti.
Vedúca oddelenia dopravy SFMTA Julie Kirschbaumová označila incident za „neprijateľný“. „Vieme, že pre našich zákazníkov šlo o desivú skúsenosť, a pristupujeme k tomu so všetkou vážnosťou,“ uviedla s tým, že spoločnosť do budúcnosti zaistí čo najvyššiu mieru bezpečnosti pri cestovaní všetkých pasažierov.
