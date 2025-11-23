  • Články
Vodička zaspala za volantom električky, stroj nezastavila

  • DNES - 7:26
  • San Francisco
Električka počas jazdy takmer nabúrala do auta. Nezabrzdený stroj si vyžiadal zásah záchranárov.

Mestská dopravná spoločnosť San Francisca (SFMTA) vyšetruje okolnosti jazdy električky, ktorej vodička zaspala v riadiacej kabíne. Informoval o tom denník New York Post s tým, že električka sa rútila ulicami San Francisca rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu.

Na sociálnych sieťach bolo medzitým zverejnené video zachytávajúce dianie v električke. Z neho je zrejmé, že vodička v kabíne zaspala, zatiaľ čo stroj sa rútil neriadene po koľajniciach. Viacerí cestujúci vo dvoch plne obsadených vozňoch následkom prudkých vybočení v zákrutách popadali na zem.

Električka bez dozoru takmer v jednom momente vrazila do auta na ceste. Jeho vodič však stihol včas zareagovať, a s autom uhol nabok.

Vodičku nakoniec prebudil prechod prudkou zákrutou. Po precitnutí sa pokúšala upokojiť pasažierov vo vozni za sebou. Ako uviedli miestne médiá, jednu ženu museli po vystúpení z vozidla ošetriť v nemocnici. Pri páde počas jazdy totiž utrpela otras mozgu.

Nešlo o technickú chybu

SFMTA v prípade potvrdila chybu na strane vodičky a vylúčila akékoľvek technické poruchy na trati električky. „Spoločnosť pristupuje k prípadu v súlade s internými protokolmi a príslušnou zmluvou, v rámci ktorej bola vodička zbavená spôsobilosti viesť električky,“ uviedlo vedenie spoločnosti.

Vedúca oddelenia dopravy SFMTA Julie Kirschbaumová označila incident za „neprijateľný“. „Vieme, že pre našich zákazníkov šlo o desivú skúsenosť, a pristupujeme k tomu so všetkou vážnosťou,“ uviedla s tým, že spoločnosť do budúcnosti zaistí čo najvyššiu mieru bezpečnosti pri cestovaní všetkých pasažierov.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com
