  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 23.11.2025Meniny má Klement
-4°Bratislava

Starmer telefonoval s Trumpom, zhodli sa na spolupráci

  • DNES - 18:41
  • Londýn
Starmer telefonoval s Trumpom, zhodli sa na spolupráci

Britský premiér Keir Starmer a americký prezident Donald Trump sa v telefonickom rozhovore zhodli, že musia všetci „v tejto kritickej chvíli spolupracovať“, oznámil v nedeľu Starmerov úrad na Downing Street v Londýne. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Agentúra pripomína, že jeho vyjadrenie prišlo v čase, keď európski, americkí a ukrajinskí predstavitelia diskutujú o návrhu USA na ukončenie vojny na Ukrajine.

Lídri hovorili o rôznych aspektoch diskusií na vysokej úrovni, ktoré sa dnes konajú v Ženeve, o mierovom pláne USA pre Ukrajinu. Zhodli sa, že v tejto kritickej chvíli musíme všetci spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru,“ uviedol jeden z hovorcov úradu britského premiéra.

S Trumpom v nedeľu telefonovali aj fínsky prezident Alexander Stubb a talianska premiérka Giorgia Meloniová.

Vo švajčiarskej Ženeve medzitým v nedeľu prebiehali rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu. USA tento plán vo štvrtok predstavili Kyjevu. Jeho znenie zverejnili svetové médiá a okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.

Európania medzitým predstavili svoj protinávrh, ktorý pozmeňuje Spojenými štátmi navrhované obmedzenia ozbrojených síl Kyjeva a územných ústupkov.

Hlavný ukrajinský vyjednávať Rustem Umerov v nedeľu uviedol, že najnovšia verzia amerického návrhu plánu na ukončenie vojny na Ukrajine teraz zahŕňa väčšinu „kľúčových priorít Kyjeva“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Extrémny prípad šikany: 9-ročnému chlapcovi odrezali končeky prstov

Extrémny prípad šikany: 9-ročnému chlapcovi odrezali končeky prstov

DNES - 20:36Zahraničné

Chlapca zamkli a týrali na školských toaletách. Na súde ho zastupuje tím 27 právnikov.

Európania predložili protinávrh k americkému plánu pre Ukrajinu

Európania predložili protinávrh k americkému plánu pre Ukrajinu

DNES - 18:17Zahraničné

Európania predložili upravenú verziu mierového plánu Spojených štátov pre Ukrajinu, ktorá pozmeňuje navrhované obmedzenia ozbrojených síl Kyjeva a územných ústupkov.

Trump: Vedenie Ukrajiny nevyjadrilo vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny

Trump: Vedenie Ukrajiny nevyjadrilo vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny

DNES - 16:46Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl.

Zelenskyj: Americký plán môže zahŕňať aj prvky založené na perspektívach Kyjeva

Zelenskyj: Americký plán môže zahŕňať aj prvky založené na perspektívach Kyjeva

DNES - 16:45Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“.

Vosveteit.sk
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhoduZlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovniceStačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladaloNový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktomČierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočieRusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
POZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obetePOZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obete
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rokRevolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravduS príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP