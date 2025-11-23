  • Články
Nedeľa, 23.11.2025Meniny má Klement
-4°Bratislava

Pozor, platia výstrahy! Na toto sa treba pripraviť v pondelok

  • DNES - 18:34
  • Bratislava
Pozor, platia výstrahy! Na toto sa treba pripraviť v pondelok

SHMÚ vydal na pondelok niekoľko meteorologických výstrah, na toto sa treba pripraviť.

V severných okresoch Slovenska sa môžu počas noci i v priebehu pondelka (24. 11.) tvoriť snehové jazyky a záveje. Vo výstrahe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Kým pre oblasť Kysúc, Oravy, Turca i Liptova platí výstraha od polnoci do 18.00 h, na Spiši, Šariši i hornom Zemplíne môžu snehové jazyky a záveje vytvárať riziko podľa vydanej výstrahy až do utorkového (25. 11.) rána.

V horách hrozí víchrica

SHMÚ vydal takisto pre oblasť severného Slovenska výstrahu pred vetrom na horách, ktorý môže postupne v polohách nad 1500 metrov dosiahnuť silu víchrice.

V pondelok večer a počas noci na utorok je pre oblasť Nízkych a Vysokých Tatier výstraha zvýšená na 2. stupeň. „V polohách nad 2000 metrov očakávame výskyt silného vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 135 - 160 km/h a priemernú rýchlosť 90 - 105 km/h,“ uviedli meteorológovia.

Foto: shmu.sk

Zdroj: Info.sk, TASR
Grendel: Zákon o ÚOO bol pomstou Šutaja Eštoka i snahou prekryť zlyhania Hlasu

Pred nákupným centrom našli telo ženy bez známok života

Majerský ani Gašpar nerozumejú infringementu pre niečo, čo sa nestalo

Erik Tomáš: Skrátené konanie k návrhu o novom úrade treba vysvetliť

