Pozor, platia výstrahy! Na toto sa treba pripraviť v pondelok
SHMÚ vydal na pondelok niekoľko meteorologických výstrah, na toto sa treba pripraviť.
V severných okresoch Slovenska sa môžu počas noci i v priebehu pondelka (24. 11.) tvoriť snehové jazyky a záveje. Vo výstrahe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Kým pre oblasť Kysúc, Oravy, Turca i Liptova platí výstraha od polnoci do 18.00 h, na Spiši, Šariši i hornom Zemplíne môžu snehové jazyky a záveje vytvárať riziko podľa vydanej výstrahy až do utorkového (25. 11.) rána.
V horách hrozí víchrica
SHMÚ vydal takisto pre oblasť severného Slovenska výstrahu pred vetrom na horách, ktorý môže postupne v polohách nad 1500 metrov dosiahnuť silu víchrice.
V pondelok večer a počas noci na utorok je pre oblasť Nízkych a Vysokých Tatier výstraha zvýšená na 2. stupeň. „V polohách nad 2000 metrov očakávame výskyt silného vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 135 - 160 km/h a priemernú rýchlosť 90 - 105 km/h,“ uviedli meteorológovia.
Foto: shmu.sk
Grendel: Zákon o ÚOO bol pomstou Šutaja Eštoka i snahou prekryť zlyhania Hlasu
Gábor Grendel vníma novelu zákona týkajúcu sa ÚOO aj ako snahu prekryť "katastrofálny týždeň" pre Hlas.
Pred nákupným centrom našli telo ženy bez známok života
Okolnosti a príčina úmrtia ženy nie sú známe.
Majerský ani Gašpar nerozumejú infringementu pre niečo, čo sa nestalo
Predseda KDH Milan Majerský nerozumie tzv. infringementu zo strany Európskej komisie proti Slovensku v súvislosti s novelizáciou ústavy.
Erik Tomáš: Skrátené konanie k návrhu o novom úrade treba vysvetliť
Minister práce vyzval Matúša Šutaja Eštoka a Borisa Suska na vysvetlenie skráteného legislatívneho konania.