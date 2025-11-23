  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 23.11.2025Meniny má Klement
-4°Bratislava

Extrémny prípad šikany: 9-ročnému chlapcovi odrezali končeky prstov

  • DNES - 20:36
  • Cinfães
Extrémny prípad šikany: 9-ročnému chlapcovi odrezali končeky prstov

Chlapca zamkli a týrali na školských toaletách. Na súde ho zastupuje tím 27 právnikov.

Z portugalskej školy Fonte Coberta v meste Cinfães hlásia extrémny prípad šikany. Ako píše portál Euronews, dvaja žiaci tam zamkli na toaletách svojho spolužiaka, kde ho týrali a fyzicky mu poškodili končeky na dvoch prstoch ruky. Prípad týraného chlapca pôvodom z Brazílie teraz pred súdom zastupuje tím 27 právnikov.

Prišiel o končeky prstov

Podľa Euronews došlo k neľudskému správaniu v škole v pondelok 10. novembra. Po tom, ako útočníci nechali chlapca s vážnym poranením na toaletách, musel sa preplaziť popod zamknuté dvere a s výrazným krvácaním z prstov privolať pomoc.

Ako pre brazílske médiá uviedla chlapcova matka Nivia Estevamová, jej syn čelil šikane aj pred týmto incidentom. Spolužiaci ho mali viackrát fyzicky napadnúť.

Po poslednom útoku v novembri skončil školák v nemocnici v São João, kde podstúpil operáciu. Podľa matky utrpel aj psychické následky, v dôsledku ktorých musí užívať lieky.

Ide o xenofóbiu?

Chlapca pred súdom zastupuje tím právnikov na čele s Anou Paulou Filomenovou, podľa ktorej je možné, že v dôsledku chlapcovho brazílskeho pôvodu mohla byť spúšťačom šikanovania xenofóbia.

„Vieme, že v portugalských školách často dochádza k podobným udalostiam. Nejde o ojedinelý prípad,“ uviedla Filomenová pre Euronews.

Advokátka v tejto súvislosti vyzvala úrady na lepšiu ochranu detí. Zároveň kritizovala zástupcov školy Fonte Coberta, ktorí pred príchodom polície miesto incidentu upratali, čím zmarili dôkazy.

Zdroj: Info.sk, euronews.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Starmer telefonoval s Trumpom, zhodli sa na spolupráci

Starmer telefonoval s Trumpom, zhodli sa na spolupráci

DNES - 18:41Zahraničné

Britský premiér Keir Starmer a americký prezident Donald Trump sa v telefonickom rozhovore zhodli, že musia všetci „v tejto kritickej chvíli spolupracovať“, oznámil Starmerov úrad na Downing Street v Londýne.

Európania predložili protinávrh k americkému plánu pre Ukrajinu

Európania predložili protinávrh k americkému plánu pre Ukrajinu

DNES - 18:17Zahraničné

Európania predložili upravenú verziu mierového plánu Spojených štátov pre Ukrajinu, ktorá pozmeňuje navrhované obmedzenia ozbrojených síl Kyjeva a územných ústupkov.

Trump: Vedenie Ukrajiny nevyjadrilo vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny

Trump: Vedenie Ukrajiny nevyjadrilo vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny

DNES - 16:46Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl.

Zelenskyj: Americký plán môže zahŕňať aj prvky založené na perspektívach Kyjeva

Zelenskyj: Americký plán môže zahŕňať aj prvky založené na perspektívach Kyjeva

DNES - 16:45Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“.

Vosveteit.sk
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje hesloSlováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhoduZlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovniceStačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladaloNový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktomČierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočieRusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
POZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obetePOZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obete
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rokRevolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravduS príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP