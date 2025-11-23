Extrémny prípad šikany: 9-ročnému chlapcovi odrezali končeky prstov
- DNES - 20:36
- Cinfães
Chlapca zamkli a týrali na školských toaletách. Na súde ho zastupuje tím 27 právnikov.
Z portugalskej školy Fonte Coberta v meste Cinfães hlásia extrémny prípad šikany. Ako píše portál Euronews, dvaja žiaci tam zamkli na toaletách svojho spolužiaka, kde ho týrali a fyzicky mu poškodili končeky na dvoch prstoch ruky. Prípad týraného chlapca pôvodom z Brazílie teraz pred súdom zastupuje tím 27 právnikov.
Prišiel o končeky prstov
Podľa Euronews došlo k neľudskému správaniu v škole v pondelok 10. novembra. Po tom, ako útočníci nechali chlapca s vážnym poranením na toaletách, musel sa preplaziť popod zamknuté dvere a s výrazným krvácaním z prstov privolať pomoc.
Ako pre brazílske médiá uviedla chlapcova matka Nivia Estevamová, jej syn čelil šikane aj pred týmto incidentom. Spolužiaci ho mali viackrát fyzicky napadnúť.
Po poslednom útoku v novembri skončil školák v nemocnici v São João, kde podstúpil operáciu. Podľa matky utrpel aj psychické následky, v dôsledku ktorých musí užívať lieky.
Ide o xenofóbiu?
Chlapca pred súdom zastupuje tím právnikov na čele s Anou Paulou Filomenovou, podľa ktorej je možné, že v dôsledku chlapcovho brazílskeho pôvodu mohla byť spúšťačom šikanovania xenofóbia.
„Vieme, že v portugalských školách často dochádza k podobným udalostiam. Nejde o ojedinelý prípad,“ uviedla Filomenová pre Euronews.
Advokátka v tejto súvislosti vyzvala úrady na lepšiu ochranu detí. Zároveň kritizovala zástupcov školy Fonte Coberta, ktorí pred príchodom polície miesto incidentu upratali, čím zmarili dôkazy.
