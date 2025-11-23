  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 23.11.2025Meniny má Klement
-1°Bratislava

Grendel: Zákon o ÚOO bol pomstou Šutaja Eštoka i snahou prekryť zlyhania Hlasu

  • DNES - 16:52
  • Bratislava
Grendel: Zákon o ÚOO bol pomstou Šutaja Eštoka i snahou prekryť zlyhania Hlasu

Gábor Grendel vníma novelu zákona týkajúcu sa ÚOO aj ako snahu prekryť "katastrofálny týždeň" pre Hlas.

Návrh zákona, ktorým nahradí Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) nová inštitúcia, je aktom pomsty i snahou prekryť zlyhania strany Hlas-SD. Na nedeľnom tlačovom brífingu to uviedol poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí). Poukazoval tým priamo na predsedu strany Hlas a ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka.

Je to jeho pomsta za to, že ministerstvo dostalo pokutu za babrácke a nezákonné rozhodnutie, ktorým sa snažil odstaviť nepohodlných vyšetrovateľov len preto, že si dovolili v predchádzajúcom volebnom období stíhať korupciu,“ vyhlásil. Krokmi voči ÚOO však súčasný minister vnútra podľa Grendela zároveň vytvára paradox. „Ak má problém so súčasným vedením úradu, politická zodpovednosť je plne v jeho rukách,“ vyhlásil. „Súčasná šéfka ÚOO vzišla z výberového konania počas mandátu kabinetu Petra Pellegriniho, keď na čele Úradu vlády SR, ktorý organizoval výberové konanie, stál práve Matúš Šutaj Eštok,“ poznamenal.

Novelu zákona týkajúcu sa ÚOO, ktorú vláda aj s návrhom na skrátené konanie schválila počas víkendu, vníma Grendel aj ako snahu prekryť „katastrofálny týždeň“ pre Hlas, ktorý vyvrcholil odvolaním podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca.

Na brífingu tiež deklaroval, že na začiatku nového týždňa bude mať Slovensko - Za ľudí dostatok podpisov na podanie návrhu na mimoriadnu schôdzu k vyjadreniu nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD). Očakáva tiež, že vláda bude musieť požiadať parlament o vyslovenie dôvery vzhľadom na to, že sa začala uplatňovať sankcia vyplývajúca z ústavného zákona o dlhovej brzde. Zároveň tvrdí, že v prípade hlasovania koalícia nájde dostatok hlasov na podporu vlády. „Záujem dovládnuť kvôli biznisu bude napokon silnejší ako konflikty, ktoré v koalícii vidíme,“ skonštatoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pred nákupným centrom našli telo ženy bez známok života

Pred nákupným centrom našli telo ženy bez známok života

DNES - 13:13Domáce

Okolnosti a príčina úmrtia ženy nie sú známe.

Majerský ani Gašpar nerozumejú infringementu pre niečo, čo sa nestalo

Majerský ani Gašpar nerozumejú infringementu pre niečo, čo sa nestalo

DNES - 13:11Domáce

Predseda KDH Milan Majerský nerozumie tzv. infringementu zo strany Európskej komisie proti Slovensku v súvislosti s novelizáciou ústavy.

Erik Tomáš: Skrátené konanie k návrhu o novom úrade treba vysvetliť

Erik Tomáš: Skrátené konanie k návrhu o novom úrade treba vysvetliť

DNES - 12:57Domáce

Minister práce vyzval Matúša Šutaja Eštoka a Borisa Suska na vysvetlenie skráteného legislatívneho konania.

Gašpar nevidí politický zásah v zmene ÚOO

Gašpar nevidí politický zásah v zmene ÚOO

DNES - 12:23Domáce

Úrad na ochranu oznamovateľov je podľa Tibora Gašpara spolitizovaný.

Vosveteit.sk
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhoduZlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovniceStačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladaloNový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktomČierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočieRusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
POZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obetePOZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obete
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rokRevolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravduS príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
Starodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedciStarodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP