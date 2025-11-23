Zelenskyj: Americký plán môže zahŕňať aj prvky založené na perspektívach Kyjeva
- DNES - 16:45
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“.
Vyjadril sa tak v čase, keď v Ženeve prebiehajú rokovania bezpečnostných predstaviteľov o pláne navrhovanom Spojenými štátmi. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„V súčasnosti panuje názor, že americké návrhy môžu obsahovať množstvo prvkov založených na ukrajinských perspektívach a kritických pre ukrajinské národné záujmy,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Ukrajinská delegácia pod vedením šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka v nedeľu v Ženeve rokovala s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka, oznámil predtým samotný Jermak na sociálnej sieti X.
Rokovania v Ženeve sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu, ktorý USA vo štvrtok predstavili Kyjevu. Znenie tohto 28-bodového plánu zverejnili svetové médiá a okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
Americkú stranu by podľa správ médií mali zastupovať minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff. Do Ženevy v sobotu pricestoval tajomník amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Daniel Driscoll.
