Netanjahu: Izrael bude naďalej útočiť na ciele Hizballáhu a Hamasu
- DNES - 15:05
- Tel Aviv
Izrael podľa premiéra Benjamina Netanjahau urobí všetko pre to, aby zabránil militantom libanonského hnutia Hizballáh a palestínskeho hnutia Hamas v preskupení v Libanone a Pásme Gazy.
V nedeľu na zasadnutí vlády uviedol, že Izrael pokračuje v útokoch proti „teroristom na viacerých frontoch“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Izraelská armáda tento týždeň útočila v Libanone a naďalej budeme robiť všetko nevyhnutné pre to, aby sme zabránili Hizballáhu v obnovení svojej schopnosti ohroziť nás,“ vyhlásil Netanjahu. „To robíme aj v Pásme Gazy. Od začiatku prímeria ho Hamas neprestal porušovať, a primerane k tomu konáme,“ tvrdí predseda izraelskej vlády.
Izrael počas uplynulého týždňa opakovane zaútočil na susedný Libanon, pričom armáda v sobotu uviedla, že zasiahla vojenské zariadenia Hizballáhu.
Okrem toho pokračuje izraelská armáda v útokoch v palestínskej enkláve. Tamojší úrad civilnej obrany tvrdí, že v sobotu pri náletoch Izraela zahynulo 21 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Izrael i Hamas sa znova vzájomne obvinili z porušenia prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra. Izraelská armáda uviedla, že „ozbrojení teroristi“ prekročili tzv. žlté čiary - oblasti, za ktoré sa izraelské sily stiahli v rámci dohody o prímerí - a strieľali na izraelských vojakov. Armáda podľa svojho vyhlásenia následne začala „útočiť na teroristické ciele v Pásme Gazy“.
Netanjahu v nedeľu uviedol, že Hamas sa niekoľkými pokusmi snažil dostať za žlté línie, aby ublížil izraelským vojakom. Tieto pokusy podľa neho izraelské sily zmarili a „podnikli odvetné údery a vyžiadali si veľmi vysokú cenu“. Tvrdí, že „mnoho teroristov“ bolo eliminovaných. Zároveň odmietol tvrdenia, že Izrael potrebuje súhlas zo strany iných krajín predtým, než podnikne takéto kroky. Izrael je podľa neho zodpovedný za svoju vlastnú bezpečnosť.
Trump: Vedenie Ukrajiny nevyjadrilo vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny
Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl.
Zelenskyj: Americký plán môže zahŕňať aj prvky založené na perspektívach Kyjeva
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“.
Merz nie je presvedčený o dosiahnutí dohody na Trumpovom pláne do 27. novembra
Vo švajčiarskej Ženeve prebiehajú rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu.
Leyenová: Mierový plán by mal najmä zastaviť vojnu, hranice nemožno meniť silou
Hranice Ukrajiny podľa von der Leyenovej nemožno meniť silou.