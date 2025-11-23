Merz nie je presvedčený o dosiahnutí dohody na Trumpovom pláne do 27. novembra
- DNES - 15:02
- Johannesburg
Vo švajčiarskej Ženeve prebiehajú rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu uviedol, že je „skeptický“ ohľadne otázky, či sa podarí dosiahnuť dohodu na 28-bodovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine do štvrtka 27. novembra. Takúto lehotu totiž Trump stanovil Kyjevu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Zatiaľ nie som presvedčený o tom, že riešenia, ktoré si želá prezident Trump, sa dosiahnu v priebehu najbližších dní,“ povedal Merz na summite krajín skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu. Zároveň dodal, že je „skeptický, či je takýto výsledok vzhľadom na súčasné rozdiely možný“.
Vo švajčiarskej Ženeve medzitým prebiehajú rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu. USA tento plán vo štvrtok predstavili Kyjevu. Jeho znenie zverejnili svetové médiá a okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO.
V Ženeve sa zišli predstavitelia Británie, Francúzska a Nemecka i Ukrajiny. Americkú stranu by podľa správ médií mali zastupovať minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff. Do Ženevy v sobotu pricestoval tajomník amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Daniel Driscoll.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu v tejto súvislosti uviedla, že akýkoľvek dôveryhodný a udržateľný mierový plán by mal predovšetkým zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu, pričom by nemal zasievať semená budúceho konfliktu.
Trump: Vedenie Ukrajiny nevyjadrilo vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny
Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl.
Zelenskyj: Americký plán môže zahŕňať aj prvky založené na perspektívach Kyjeva
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“.
Netanjahu: Izrael bude naďalej útočiť na ciele Hizballáhu a Hamasu
Izrael podľa premiéra Benjamina Netanjahau urobí všetko pre to, aby zabránil militantom libanonského hnutia Hizballáh a palestínskeho hnutia Hamas v preskupení v Libanone a Pásme Gazy.
Leyenová: Mierový plán by mal najmä zastaviť vojnu, hranice nemožno meniť silou
Hranice Ukrajiny podľa von der Leyenovej nemožno meniť silou.