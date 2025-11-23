  • Články
Leyenová: Mierový plán by mal najmä zastaviť vojnu, hranice nemožno meniť silou

  • DNES - 14:54
  • Brusel
Hranice Ukrajiny podľa von der Leyenovej nemožno meniť silou.

Akýkoľvek dôveryhodný a udržateľný mierový plán by mal predovšetkým zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu, pričom by nemal zasievať semená budúceho konfliktu, vyhlásila v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Hranice Ukrajiny podľa nej nemožno meniť silou, a dôležitý je pre ňu návrat unesených ukrajinských detí, informuje TASR.

Dohodli sme sa na hlavných prvkoch potrebných pre spravodlivý a trvalý mier a suverenitu Ukrajiny,“ povedala von der Leyenová. Uviedla tri z týchto bodov: hranice nemôžu byť menené silou; ako v prípade suverénneho národa nemôžu existovať obmedzenia pre ukrajinské ozbrojené sily, ktoré by nechali krajinu zraniteľnú voči budúcemu útoku, čím by zároveň oslabovali aj európsku bezpečnosť; centralita Európskej únie pri zabezpečení mieru pre Ukrajinu musí byť plne reflektovaná.

Ukrajina musí mať podľa predsedníčky EK slobodu a suverénne právo rozhodnúť o svojej vlastnej budúcnosti. „Vybrali si európsku budúcnosť. Začína to obnovou krajiny, jej integrácie do nášho jednotného trhu a našej obranno-priemyselnej základne, a nakoniec aj pripojením sa k našej Únii,“ povedala.

Leyenová ďalej uviedla, že EÚ bude pokračovať v spolupráci s Ukrajinou, členskými štátmi, tzv. koalíciou ochotných a Spojenými štátmi, aby podľa jej slov dosiahli skutočný pokrok na ceste k mieru. Dôležité je, aby postupovali vpred ako partneri.

Pre ňu osobne je dôležitý kľúčový prvok, ktorý musí byť súčasťou akejkoľvek dohody, a to návrat všetkých ukrajinských detí, ktoré Rusko unieslo. Tieto únosy označila za najväčšiu hrôzu, ktorú vojna Ruska rozpútala. „Desiatky tisíc chlapcov a dievčat zostávajú uväznené v Rusku. Vystrašené a túžiace po svojich blízkych. Musíme tieto deti postaviť na vrchol svetovej agendy,“ uviedla predsedníčka EK.

Dodala, že preto spoločne s Ukrajinou a Kanadou zorganizujú summit Medzinárodnej koalície za návrat ukrajinských detí a budú pokračovať v práci, kým sa každé jedno z detí nevráti späť k svojej rodine.

USA predložili Ukrajine 28-bodový mierový plán, ktorý okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.

O tomto mierovom pláne v nedeľu v Ženeve rokujú zástupcovia Ukrajiny, Británie, Francúzska a Nemecka s predstaviteľmi USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
