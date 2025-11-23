Leyenová: Mierový plán by mal najmä zastaviť vojnu, hranice nemožno meniť silou
- DNES - 14:54
- Brusel
Hranice Ukrajiny podľa von der Leyenovej nemožno meniť silou.
Akýkoľvek dôveryhodný a udržateľný mierový plán by mal predovšetkým zastaviť zabíjanie a ukončiť vojnu, pričom by nemal zasievať semená budúceho konfliktu, vyhlásila v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. Hranice Ukrajiny podľa nej nemožno meniť silou, a dôležitý je pre ňu návrat unesených ukrajinských detí, informuje TASR.
„Dohodli sme sa na hlavných prvkoch potrebných pre spravodlivý a trvalý mier a suverenitu Ukrajiny,“ povedala von der Leyenová. Uviedla tri z týchto bodov: hranice nemôžu byť menené silou; ako v prípade suverénneho národa nemôžu existovať obmedzenia pre ukrajinské ozbrojené sily, ktoré by nechali krajinu zraniteľnú voči budúcemu útoku, čím by zároveň oslabovali aj európsku bezpečnosť; centralita Európskej únie pri zabezpečení mieru pre Ukrajinu musí byť plne reflektovaná.
Ukrajina musí mať podľa predsedníčky EK slobodu a suverénne právo rozhodnúť o svojej vlastnej budúcnosti. „Vybrali si európsku budúcnosť. Začína to obnovou krajiny, jej integrácie do nášho jednotného trhu a našej obranno-priemyselnej základne, a nakoniec aj pripojením sa k našej Únii,“ povedala.
Leyenová ďalej uviedla, že EÚ bude pokračovať v spolupráci s Ukrajinou, členskými štátmi, tzv. koalíciou ochotných a Spojenými štátmi, aby podľa jej slov dosiahli skutočný pokrok na ceste k mieru. Dôležité je, aby postupovali vpred ako partneri.
Pre ňu osobne je dôležitý kľúčový prvok, ktorý musí byť súčasťou akejkoľvek dohody, a to návrat všetkých ukrajinských detí, ktoré Rusko unieslo. Tieto únosy označila za najväčšiu hrôzu, ktorú vojna Ruska rozpútala. „Desiatky tisíc chlapcov a dievčat zostávajú uväznené v Rusku. Vystrašené a túžiace po svojich blízkych. Musíme tieto deti postaviť na vrchol svetovej agendy,“ uviedla predsedníčka EK.
Dodala, že preto spoločne s Ukrajinou a Kanadou zorganizujú summit Medzinárodnej koalície za návrat ukrajinských detí a budú pokračovať v práci, kým sa každé jedno z detí nevráti späť k svojej rodine.
USA predložili Ukrajine 28-bodový mierový plán, ktorý okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
O tomto mierovom pláne v nedeľu v Ženeve rokujú zástupcovia Ukrajiny, Británie, Francúzska a Nemecka s predstaviteľmi USA.
Trump: Vedenie Ukrajiny nevyjadrilo vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny
Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl.
Zelenskyj: Americký plán môže zahŕňať aj prvky založené na perspektívach Kyjeva
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“.
Netanjahu: Izrael bude naďalej útočiť na ciele Hizballáhu a Hamasu
Izrael podľa premiéra Benjamina Netanjahau urobí všetko pre to, aby zabránil militantom libanonského hnutia Hizballáh a palestínskeho hnutia Hamas v preskupení v Libanone a Pásme Gazy.
Merz nie je presvedčený o dosiahnutí dohody na Trumpovom pláne do 27. novembra
Vo švajčiarskej Ženeve prebiehajú rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu.