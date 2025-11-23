  • Články
Tusk ostro kritizoval Orbána za výzvu na zastavenie pomoci Ukrajine

  • DNES - 14:14
  • Varšava
Poľský premiér Donald Tusk kritizoval v sobotu predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána za snahu zmraziť pomoc EÚ Ukrajine a podporu rozsiahlych ústupkov Rusku v americkom návrhu na ukončenie vojny, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.

Premiér Orbán požaduje okamžité zablokovanie všetkej pomoci Ukrajine,“ napísal Tusk v príspevku na X. „Podporuje tiež návrh na územné ústupky Ukrajiny a jej čiastočné odzbrojenie. Celkovo nie je prekvapujúce, že v Budapešti našli azyl Ziobro a Romanowski,“ dodal premiér s odkazom na poľského exministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra a jeho zástupcu Marcina Romanowského, ktorí obaja čelia v Poľsku početným obvineniam.

Romanowskému bol v Maďarsku udelený politický azyl a správy naznačujú, že Ziobro bude žiadať o rovnaký status. Obaja sú obvinení z podvodu o milióny z fondu ministerstva spravodlivosti určeného na pomoc obetiam trestných činov.

Tuskove odsudzujúce komentáre prišli v reakcii na Orbánov list zaslaný v sobotu predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, ako informoval portál Politico. Orbán v ňom vyzval blok, aby akceptoval postúpenie územia Ukrajiny Rusku, zníženie počtu členov jej armády a poskytnutie 50 percent zisku z budúcej obnovy krajiny Washingtonu – čo je súčasťou podmienok medializovaného 28-bodového mierového návrhu USA.

Orbán o svojom liste informoval v sobotu v príspevku na platforme X, v ktorom sa tiež vyjadril k spomínanému mierovému návrhu.

Ako uviedol, Európa má podľa neho na výber dve cesty. „Môžeme sa otočiť z tejto slepej uličky a konečne sa zjednotiť za mierovou iniciatívou (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa, vrátane bruselských byrokratov. To by si vyžadovalo, aby si provojnoví lídri uvedomili fakt, že za posledných 3,5 roka premrhali ťažko zarobené peniaze Európanov na vojnu, ktorú nemožno vyhrať na bojisku,“ napísal.

Podľa Orbána je druhou cestou nepretržitá vojenská a finančná podpora Kyjeva zo strany EÚ bez podpory USA, čo je podľa neho priama cesta k vojne s potenciálne „tragickými“ následkami.

Maďarsko je dlhodobo známe tým, že sa stavia proti západnej pomoci Ukrajine, vo veľkej miere sa spolieha na ruskú ropu a plyn a blokuje sankcie EÚ voči Moskve, pričom sám Orbán často opakuje naratívy, ktoré sú v súlade s rétorikou Kremľa, píše PAP.

Zdroj: Info.sk, TASR
