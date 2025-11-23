Pred nákupným centrom našli telo ženy bez známok života
Okolnosti a príčina úmrtia ženy nie sú známe.
Aktualizované o 15:29
Pri obchodnom dome v Nových Zámkoch bola v nedeľu dopoludnia nájdená osoba bez známok života. Ako pre TASR uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková, na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie.
„Keďže však na mieste nevedel určiť presnú príčinu smrti, nariadil vykonať pitvu. Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“ doplnila hovorkyňa.
