Majerský ani Gašpar nerozumejú infringementu pre niečo, čo sa nestalo

Majerský ani Gašpar nerozumejú infringementu pre niečo, čo sa nestalo

Predseda KDH Milan Majerský nerozumie tzv. infringementu zo strany Európskej komisie proti Slovensku v súvislosti s novelizáciou ústavy.

V diskusnej relácii TA3 V politike zdôraznil, že Slovensko novelou právny poriadok Európskej únie neporušilo a ani neporušuje. Dôvod pre začatie konania nevidí ani podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

Majerský pritom poukázal na to, že zmeny týkajúce sa zvrchovanosti slovenského práva v kultúrno-etických otázkach sú v súlade so základnými dokumentami Európskej únie. „Podobné úpravy urobili aj iné štáty,“ zdôraznil. Pripomenul, že konanie Komisie nie je vyvolané samotnou úpravou ústavy, ale jej potenciálnym zneužitím v budúcnosti. „Komisia má teda skúmať prípadné budúce zneužitie. Nerozumiem, čo bude skúmať, keď zatiaľ nič porušené nebolo,“ skonštatoval.

Podpredseda NR SR Tibor Gašpar zdôraznil, že Slovensko sa nechystá vnútroštátne právo nadraďovať v iných veciach, ako sú otázky národnej identity. Súhlasí preto s tým, že konanie EK by malo zmysel, ak by došlo k nadradeniu vnútroštátneho práva v oblastiach, v ktorých platí výlučná právomoc EÚ.

V súvislosti s odvolaním podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD) a úvahami o možnom zrušení celého úradu Gašpar vyhlásil, že nič také sa k nemu nedostalo. „Môžem povedať, že sa pracuje na tom, či sa z ekonomického hľadiska dá šetriť zlúčením niektorých samostatne fungujúcich inštitúcií so značným rozpočtom,“ uviedol. Dodal, že v čase silnejúcich apelov na šetrenie štátu by takéto zvažovanie nemalo byť predmetom spochybňovania.

Priznal tiež, že nie je osobne zástancom toho, aby bývalý vicepremiér nahradil poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD) na mieste predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. „V Hlase by si to mali premyslieť, do akej miery je vhodný krok dostať pána Ferenčáka na druhú pozíciu s ohľadom na tesnú väčšinu, s ktorou pracujeme,“ argumentoval.

Obaja diskutujúci sa vyjadrili aj k navrhovanému mierovému plánu, ktorý ako podklad pre rokovania o ukončení vojny na Ukrajine ponúkol americký prezident Donald Trump. Zhodli sa, že by malo dôjsť k úpravám predloženej verzie, ktoré budú akceptovateľné pre Ukrajinu, priznali zároveň, že z hľadiska straty územia nebude spravodlivá.

