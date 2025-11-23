Nórsky premiér: Americký plán pre Ukrajinu má „závažné nedostatky“
- DNES - 13:08
- Johanesburg
V americkom pláne na ukončenie vojny na Ukrajine sú „závažné nedostatky“, uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Store v nedeľu pre agentúru AFP v juhoafrickom Johannesburgu, kde sa koná summit krajín skupiny G20. Informuje o tom TASR.
Návrh plánu, ktorý je odrazom viacerých tvrdých požiadaviek Ruska, sa stretol s odporom Kyjeva a jeho európskych spojencov, ktorí sa snažia dosiahnuť určité zmeny, konštatuje agentúra.
„Potrebujeme zapojenie USA, aby sme pomohli ukončiť vojnu na Ukrajine a zastaviť ruskú agresiu. To je pozitívne,“ povedal Store na okraj summitu G20.
„Plán (USA na ukončenie vojny na Ukrajine) je však nepostačujúci a má závažné nedostatky, na ktorých treba pracovať. Jedným z nich je dostať Európu k rokovaciemu stolu a v neposlednom rade aj Ukrajinu,“ povedal.
„Zmena hraníc silou je neprijateľná,“ dodal Store s odkazom na 28-bodový dokument.
Ukrajinskí, európski a kanadskí bezpečnostní predstavitelia sa v nedeľu zišli v Ženeve, aby návrh USA prediskutovali, pripomína AFP.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio priletel do Ženevy po tom, čo Washington naznačil priestor na rokovania.
Store zdôraznil, že plán musí byť v súlade s medzinárodným právom vrátane zásad Charty Organizácie Spojených národov.
Európski lídri, ktorí sa v pondelok zúčastnia na summite v angolskom hlavnom meste Luanda, by mali tiež rokovať o pláne pre Ukrajinu, dodáva francúzska agentúra.
Trump: Vedenie Ukrajiny nevyjadrilo vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny
Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl.
Zelenskyj: Americký plán môže zahŕňať aj prvky založené na perspektívach Kyjeva
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“.
Netanjahu: Izrael bude naďalej útočiť na ciele Hizballáhu a Hamasu
Izrael podľa premiéra Benjamina Netanjahau urobí všetko pre to, aby zabránil militantom libanonského hnutia Hizballáh a palestínskeho hnutia Hamas v preskupení v Libanone a Pásme Gazy.
Merz nie je presvedčený o dosiahnutí dohody na Trumpovom pláne do 27. novembra
Vo švajčiarskej Ženeve prebiehajú rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu.
Leyenová: Mierový plán by mal najmä zastaviť vojnu, hranice nemožno meniť silou
Hranice Ukrajiny podľa von der Leyenovej nemožno meniť silou.