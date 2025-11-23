Trump: Zradcovia vyzývajúci armádu na nepočúvanie rozkazov by mali byť vo väzení
- DNES - 13:00
- Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že šesť demokratov, ktorí vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach vyzvali príslušníkov ozbrojených síl, aby odmietli nezákonné rozkazy vlády, by malo byť vo väzení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump ešte vo štvrtok odsúdil demokratických kongresmanov zo snahy podnecovať nepokoje a ich „vzbúrenecké správanie“ by podľa neho mohlo byť trestané smrťou. Demokrati vyjadrenia prezidenta označili za „absolútne ohavné vyhrážky“ voči šiestim predstaviteľom, ktorí slúžili v armáde alebo spravodajských službách.
Šéf Bieleho domu sa k videu znova vyjadril aj v sobotu. „ZRADCOVIA, KTORÍ POVEDALI ARMÁDE, ABY NEUPOSLÚCHLA MOJE ROZKAZY, BY TERAZ MALI BY VO VÄZENÍ, NIE SA OBJAVOVAŤ V TELEVÍZIÁCH ŠIRIACICH FALOŠNÉ SPRÁVY A SNAŽIŤ SA VYSVETLIŤ, ŽE TO, ČO POVEDALI, BOLO V PORIADKU,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Opäť obvinil demokratov z podnecovania a uviedol, že neexistuje žiadna iná interpretácia toho, čo povedali.
Demokrati v spomínanom videu nešpecifikovali rozkazy, ktoré by mali členovia vojenských a spravodajských zložiek odmietať. AFP pripomína, že Trumpova vláda je vystavená kritike za nasadzovanie vojakov do amerických miest napriek nesúhlasu miestnych orgánov. Útočí tiež na lode v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré údajne prevážajú do USA drogy. Tieto útoky si dosiaľ vyžiadali viac ako 80 obetí na životoch. Odborníci tieto útoky považujú za nezákonné a mimosúdne popravy.
Trump: Vedenie Ukrajiny nevyjadrilo vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny
Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social opäť obvinil Ukrajinu z nedostatku „vďačnosti“ za podporu Washingtonu v boji proti invázii ruských síl.
Zelenskyj: Americký plán môže zahŕňať aj prvky založené na perspektívach Kyjeva
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“.
Netanjahu: Izrael bude naďalej útočiť na ciele Hizballáhu a Hamasu
Izrael podľa premiéra Benjamina Netanjahau urobí všetko pre to, aby zabránil militantom libanonského hnutia Hizballáh a palestínskeho hnutia Hamas v preskupení v Libanone a Pásme Gazy.
Merz nie je presvedčený o dosiahnutí dohody na Trumpovom pláne do 27. novembra
Vo švajčiarskej Ženeve prebiehajú rokovania, ktoré sa týkajú amerického mierového plánu pre Ukrajinu.
Leyenová: Mierový plán by mal najmä zastaviť vojnu, hranice nemožno meniť silou
Hranice Ukrajiny podľa von der Leyenovej nemožno meniť silou.