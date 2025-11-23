  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 23.11.2025Meniny má Klement
-1°Bratislava

Erik Tomáš: Skrátené konanie k návrhu o novom úrade treba vysvetliť

  • DNES - 12:57
  • Bratislava
Erik Tomáš: Skrátené konanie k návrhu o novom úrade treba vysvetliť

Minister práce vyzval Matúša Šutaja Eštoka a Borisa Suska na vysvetlenie skráteného legislatívneho konania.

Je potrebné vysvetliť dôvod skráteného legislatívneho konania k návrhu zákona o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24. Vyzval ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby tak urobili.

Zachytil som vyjadrenie generálneho prokurátora, ktoré znamená, že nenapadá samotný zákon a samotné vytvorenie nového úradu, ale prekáža mu, respektíve nevidí dôvody na skrátené legislatívne konanie,“ uviedol Tomáš s tým, že vytvorenie nového úradu je spoločnou iniciatívou ministrov vnútra a spravodlivosti. „Skrátené legislatívne konanie jednoducho treba vysvetliť,“ apeloval. Zároveň zopakoval, že nový úrad bude naďalej plniť svoju doterajšiu činnosť, bude chrániť. Pravidlá však podľa neho bolo treba nastaviť nanovo. Predpokladá, že v ďalšom legislatívnom procese sa vyjasnia.

Hovoril aj o Úrade podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Nevylúčil, že post podpredsedu tohto úradu by mohol byť „rozpustený“. Ako doplnil, plán obnovy končí koncom budúceho roka a agendu by mohli prevziať iné ministerstvá. V súvislosti s odvolaním Petra Kmeca (Hlas-SD) z postu podpredsedu vlády SR kritizoval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že sa rozhodol odvolať ho, aj keď vedel, že ide podať demisiu. Bolo to podľa neho nekorektné a porušila sa tak koaličná dohoda. „Ak máme mať dôveru voči sebe vzájomne v koalícii a nejaký rešpekt, tak potrebujeme dodržiavať koaličnú dohodu,“ apeloval Tomáš.

Vo veci infringementu Európskej komisie voči Slovensku pre novelu Ústavy SR podotkol, že takýto proces sa viedol doteraz voči SR asi 63-krát. Na otázku, či súhlasí s výrokom štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera o tom, že by Ukrajina mala byť pod ruským vplyvom, reagoval, že nesúhlasí. Vyjadril aj podporu predsedovi Hlasu-SD Šutajovi Eštokovi. Ako dodal, téma, že by sa on sám mohol uchádzať o predsednícku stoličku v Hlase-SD, na stole nie je.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Grendel: Zákon o ÚOO bol pomstou Šutaja Eštoka i snahou prekryť zlyhania Hlasu

Grendel: Zákon o ÚOO bol pomstou Šutaja Eštoka i snahou prekryť zlyhania Hlasu

DNES - 16:52Domáce

Gábor Grendel vníma novelu zákona týkajúcu sa ÚOO aj ako snahu prekryť "katastrofálny týždeň" pre Hlas.

Pred nákupným centrom našli telo ženy bez známok života

Pred nákupným centrom našli telo ženy bez známok života

DNES - 13:13Domáce

Okolnosti a príčina úmrtia ženy nie sú známe.

Majerský ani Gašpar nerozumejú infringementu pre niečo, čo sa nestalo

Majerský ani Gašpar nerozumejú infringementu pre niečo, čo sa nestalo

DNES - 13:11Domáce

Predseda KDH Milan Majerský nerozumie tzv. infringementu zo strany Európskej komisie proti Slovensku v súvislosti s novelizáciou ústavy.

Gašpar nevidí politický zásah v zmene ÚOO

Gašpar nevidí politický zásah v zmene ÚOO

DNES - 12:23Domáce

Úrad na ochranu oznamovateľov je podľa Tibora Gašpara spolitizovaný.

Vosveteit.sk
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhoduZlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovniceStačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladaloNový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktomČierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočieRusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
POZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obetePOZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obete
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rokRevolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravduS príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
Starodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedciStarodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP