Gašpar nevidí politický zásah v zmene ÚOO
Úrad na ochranu oznamovateľov je podľa Tibora Gašpara spolitizovaný.
Ak niekto poukazuje na to, že zmena v prípade Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) je politickým zásahom, treba povedať, že táto inštitúcia je v tejto chvíli spolitizovaná. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD), poukazujúc aj na rodinné prepojenie predsedníčky úradu s hnutím PS. Predseda KDH Milan Majerský naopak vidí v navrhovanej zmene čisto politický zásah.
Gašpar odmietol vyjadrenia o rušení úradu. „Tento úrad bude naďalej fungovať, bude riešiť doterajšiu agendu, len je potrebné urobiť revíziu niektorých úprav,“ upozornil, poukazujúc na argumenty predkladateľa legislatívnej zmeny o nedostatočných právach zamestnávateľa chráneného oznamovateľa. Odmietol, že by bola zmena priamou reakciou na rozhodnutie správneho súdu, ktorý zrušil personálny rozkaz ministra vnútra, vychádzajúc z porušenia zákona o ochrane oznamovateľov.
Majerský si naopak myslí, že práve súdny verdikt bol impulzom pre zrýchlené konanie vlády. „Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerešpektuje zákon. Namiesto toho, aby ho rešpektoval, ho prepisuje,“ skonštatoval. Podľa neho ide o symptomatický prístup vládnej koalície. „Ak im nejaká inštitúcia nevyhovuje, nekoná podľa želania, tak ju zrušia, respektíve v nej robia zmeny,“ dodal.
Auto zrazilo 11-ročné dievča
Za volantom auta mal sedieť príslušník finančnej správy.
Niektoré horské chaty vo Vysokých Tatrách dočasne uzatvoria
Na horských chatách vo Vysokých Tatrách bude prebiehať technická údržba. Pre verejnosť tak bude od nedele popoludnia uzatvorená Zamkovského chata, Téryho chata, Zbojnícka chata a Chata pri Zelenom plese.
Opitý vodič takmer vrazil do autobusovej zastávky
V čase nehody sa pri zastávke nachádzali dve osoby.
Vo viacerých regiónoch znižuje dohľadnosť sneženie, problémy hlásia aj železnice
So silným snežením s dohľadnosťou do 100 m musia rátať vodiči v okolí Vlčkoviec, Nitry, Skalitého, Liptovského Mikuláša, Východnej, Popradu, Jablonova, Širokého, Košíc a Kechneca.