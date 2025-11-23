  • Články
Erik Tomáš odmietol zvýhodnenie samospráv v zákone o sociálnych podnikoch

  • DNES - 12:21
  • Bratislava
Sociálne podniky zriadené samosprávami nebudú oproti ostatným zvýhodnené. V nedeľnej relácii Politika 24 televízie Joj to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).

O novele zákona o sociálnych podnikoch, ktorá sprísňuje podmienky ich fungovania, bude rokovať na svojej nadchádzajúcej schôdzi Národná rada SR. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ale požaduje, aby legislatíva rozlišovala medzi sociálnymi podnikmi samospráv a ostatnými typmi sociálnych podnikov.

Bude to rovnaké pre všetkých,“ uviedol Tomáš. „Chápem, že samosprávy si takto odľahčujú rozpočty cez sociálne podniky, ale pravidlá musia platiť pre všetkých,“ dodal. Zmenu legislatívy rezort práce navrhol po kritike, že štatút sociálnych podnikov zneužívajú štandardné firmy, ktoré tak získajú napríklad konkurenčnú výhodu nižšej dane z pridanej hodnoty na svoje výrobky a služby.

Tomáš pripomenul, že novelu jeho rezort pripravil po sociálnom dialógu so všetkými, ktorých sa to týka. Snahou je podľa neho očistiť trh od špekulantov. Situáciu po prijatí novely podľa neho budú sledovať a nevylúčil možnú revíziu podmienok, pokiaľ by sa ukázali pre štandardné sociálne podniky ako likvidačné.

Zdroj: Info.sk, TASR
