Zelenskyj: Ukrajina musí posilniť svoju obranu proti ruským útokom
- DNES - 12:18
- Kyjev
Ukrajina musí urobiť všetko pre posilnenie svojej obrany proti ruským útokom, uviedol v nedeľu na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Potvrdil, že ukrajinskí zástupcovia budú v nedeľu v Ženeve rokovať s predstaviteľmi Británie, Francúzska, Nemecka a Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a príspevku Zelenského na sieti X.
„Je mimoriadne dôležité zrýchliť implementáciu všetkých našich dohôd s partnermi týkajúcich sa systémov protivzdušnej obrany a rakiet pre ne,“ napísal Zelenskyj, podľa ktorého je potrebné paralelne s diplomatickou cestou posilniť obranu Ukrajiny proti „zlomyseľným“ ruským útokom.
V nedeľu sa v Ženeve uskutočnia rokovania mezi zástupcami Ukrajiny, európskych štátov a USA o americkom mierovom pláne, ktorý okrem iného predpokladá územné ústupky Rusku.
Stanica Sky News v nedeľu s odvolaním na zdroje z Európskej únie informovala, že európske štáty vypracovali protinávrh k americkému mierovému plánu, ktorý predstavia na rokovaniach v Ženeve.
Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu pre Ukrajinu
Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu Spojených štátov pre Ukrajinu, uviedli to v nedeľu pre stanicu Sky News zdroje z Európskej únie.
Skupinu školákov napadol grizly, zviera po útoku utieklo
Viacero ľudí sa po útoku medveďa ocitlo v nemocnici. Vyučovanie v škole prerušili.
Trumpova vláda trvá na tom, že mierový plán o Ukrajine vypracovali Spojené štáty
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu odmietla tvrdenia, že navrhovaný mierový plán pre Ukrajinu vypracovalo Rusko a trvá na tom, že jeho autorom sú Spojené štáty.
Tisícky srbských študentov opäť demonštrovali, požadujú predčasné voľby
Tisícky srbských študentov v sobotu opätovne vyšli do ulíc Belehradu, kde protestovali proti prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi a srbskej vláde.