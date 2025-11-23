  • Články
Auto zrazilo 11-ročné dievča

  • DNES - 10:43
  • LOŽÍN
Za volantom auta mal sedieť príslušník finančnej správy.

V obci Ložín pri Michalovciach zrazilo auto 11-ročné dievča prechádzajúce cez cestu. Informuje o tom portál noviny.sk, potvrdila to aj policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

K nehode malo dôjsť, keď školáčka smerovala do obchodu. Podľa všetkého sa pokúsila prejsť na druhú stranu cesty rovno pred domom, z ktorého vyšla, no vtom do nej vrazilo auto. "Pri jednom z rodinných domov s vozidlom narazil do maloletej chodkyne, ktorá mu náhle vbehla do jazdnej dráhy, a vodič už aj napriek snahe zrážke nedokázal zabrániť," informovala Ivanová.

Za volantom sedel príslušník finančnej správy

Ako ďalej informoval portál noviny.sk, vodičom osobného auta mal byť 40-ročný príslušník finančnej správy. Polícia mu na mieste nenamerala alkohol v dychu, orientačný test na drogy bol takisto negatívny.

Dievča previezli s vážnymi zraneniami do nemocnice. "Maloletá chodkyňa utrpela podľa predbežnej lekárskej správy zranenia, ktoré si vyžiadajú viac ako 42 dňovú dobu liečenia," uviedla Ivanová.

Hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová pre noviny.sk potvrdila, že 11-ročná školáčka utrpela poranenia hlavy. "Na miesto sme bezodkladne vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Dieťa bolo s ťažkými zraneniami hlavy a na umelej pľúcnej ventilácii transportované do nemocnice v Michalovciach," uviedla.

Prípad vyšetruje úrad inšpekčnej služby.

Zdroj: Info.sk, noviny.sk
