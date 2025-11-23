Niektoré horské chaty vo Vysokých Tatrách dočasne uzatvoria
Na horských chatách vo Vysokých Tatrách bude prebiehať technická údržba. Pre verejnosť tak bude od nedele popoludnia uzatvorená Zamkovského chata, Téryho chata, Zbojnícka chata a Chata pri Zelenom plese. Upozorňuje na to Horská záchranná služba (HZS).
„Počas trvania uzávery nebudú poskytované reštauračné ani ubytovacie služby a takisto nebude vôbec povolené vstupovať do priestorov horských chát (teda nebude možné ani len využívanie toaliet, vestibulov a podobne),“ uviedla HZS. Turistov žiada, aby pri plánovaní svojej túry zobrali do úvahy túto krátkodobú uzáveru a nespoliehali sa na prezlečenie sa v teple, horúcu polievku či zohriatie sa čajom na týchto chatách, kde bude vstup prísne zakázaný.
HZS informovala, že Zamkovského chata a Zbojnícka chata budú opätovne otvorené pre verejnosť od piatka (28. 11.) rána, Téryho chata a Chata pri Zelenom plese od piatka popoludnia.
Skalnatá chata bude v termíne od pondelka (24. 11.) do štvrtka (27. 11.) prístupná v skrátených otváracích hodinách, a to od 9.00 do 15.00 h. Na Horskom hoteli Sliezsky dom nebude možnosť sa ubytovať od nedele poobedia do piatka, reštaurácia však bude otvorená v čase 9.00 do 16.00 h.
„Horský hotel Popradské pleso, Majláthova chata, Chata pod Soliskom, Bilíkova chata, Rainerova chata, Chata Plesnivec, ako aj Horská ubytovňa Hrebienok sú otvorené v súlade s ich aktuálnymi otváracími hodinami,“ doplnila HZS.
