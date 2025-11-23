  • Články
Nedeľa, 23.11.2025
Niektoré horské chaty vo Vysokých Tatrách dočasne uzatvoria

  • DNES - 10:41
  • Vysoké Tatry
Na horských chatách vo Vysokých Tatrách bude prebiehať technická údržba. Pre verejnosť tak bude od nedele popoludnia uzatvorená Zamkovského chata, Téryho chata, Zbojnícka chata a Chata pri Zelenom plese. Upozorňuje na to Horská záchranná služba (HZS).

Počas trvania uzávery nebudú poskytované reštauračné ani ubytovacie služby a takisto nebude vôbec povolené vstupovať do priestorov horských chát (teda nebude možné ani len využívanie toaliet, vestibulov a podobne),“ uviedla HZS. Turistov žiada, aby pri plánovaní svojej túry zobrali do úvahy túto krátkodobú uzáveru a nespoliehali sa na prezlečenie sa v teple, horúcu polievku či zohriatie sa čajom na týchto chatách, kde bude vstup prísne zakázaný.

HZS informovala, že Zamkovského chata a Zbojnícka chata budú opätovne otvorené pre verejnosť od piatka (28. 11.) rána, Téryho chata a Chata pri Zelenom plese od piatka popoludnia.

Skalnatá chata bude v termíne od pondelka (24. 11.) do štvrtka (27. 11.) prístupná v skrátených otváracích hodinách, a to od 9.00 do 15.00 h. Na Horskom hoteli Sliezsky dom nebude možnosť sa ubytovať od nedele poobedia do piatka, reštaurácia však bude otvorená v čase 9.00 do 16.00 h.

Horský hotel Popradské pleso, Majláthova chata, Chata pod Soliskom, Bilíkova chata, Rainerova chata, Chata Plesnivec, ako aj Horská ubytovňa Hrebienok sú otvorené v súlade s ich aktuálnymi otváracími hodinami,“ doplnila HZS.

Zdroj: Info.sk, TASR
