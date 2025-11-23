  • Články
Vo viacerých regiónoch znižuje dohľadnosť sneženie, problémy hlásia aj železnice

  • DNES - 8:51
So silným snežením s dohľadnosťou do 100 m musia rátať vodiči v okolí Vlčkoviec, Nitry, Skalitého, Liptovského Mikuláša, Východnej, Popradu, Jablonova, Širokého, Košíc a Kechneca. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC).

Na svojom webe zjazdnost.sk tiež varuje pred tvorbou snehových jazykov a závejov na úsekoch ciest Telgárt - Besník, Baška - Bukovec a Budimír - Družstevná pri Hornáde.

Foto: zjazdnost.sk

Stellacentrum oznamuje, že Chmeľovský kopec čiastočne blokujú popadané stromy. „Dopravu tam riadia policajti,“ uvádza. Upozorňuje tiež, že na horskom priechode Zbojská je poľadovica, pripomína aj to, že horské priechody Donovaly, Príslop, Vernár, Dobšiná a Šútovce i úsek Muráň - Červená skala sú uzavreté pre nákladnú dopravu.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a závejov na juhozápadnom Slovensku, s platnosťou do 14.00 h. Do nedeľného predpoludnia ešte platí pre stredné a východné Slovensko s výnimkou krajného juhovýchodu taktiež výstraha pred snežením.

Vlakovú dopravu komplikujú popadané stromy

Aj v nedeľu ráno došlo v železničnej doprave ku komplikáciám a meškaniu vlakov, ktoré zapríčinilo nepriaznivé počasie či udalosti, ktoré s tým súvisia. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na webe oznamujúcom mimoriadne udalosti.

Z dôvodu spadnutého stromu na trati bola od 07.00 h prerušená doprava v úseku Margecany - Gelnica, od 07.40 h úsek opäť sprejazdnili. V dôsledku prerušenia dopravy nabral vyše 80 minútové zdržanie zrýchlený vlak z Margecian do Banskej Bystrice, s pôvodne plánovaným príchodom o 10.12 h. Spadnutý strom na trati spôsobil na približne 20 minúť po 06.00 h prerušenie dopravy aj v úseku Mníšek nad Hnilcom - Švedlár.

Z dôvodu nepriaznivého počasia nabral v Kysaku približne 40 minútové meškanie rýchlik zo stanice Poprad-Tatry s príchodom do Košíc o 06.53 h. Nepriaznivé počasie bolo takisto dôvodom meškania ranného spoja medzi Margecanmi a Nálepkovom.

Zdroj: Info.sk, TASR
