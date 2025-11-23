Biela tma na D1: Diaľničiari znížili rýchlosť a obmedzili premávku
V dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok v úseku D1 obmedzili premávku.
V úseku diaľnice D1 počas noci zo soboty (22. 11.) na nedeľu znížili rýchlosť a obmedzili premávku. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v príspevku na sociálnej sieti.
Podľa diaľničiarov sa v úseku od km 315 po km 350,5 vyskytla biela tma. "Na tomto úseku sa objavil fenomén biela tma, celkovo už tretíkrát od začiatku zimnej údržby tento rok," uviedla NDS.
V celom úseku znížili povolenú rýchlosť na 60 kilometrov za hodinu, okrem toho zablokovali ľavý jazdný pruh. Zníženie rýchlosti na 80 kilometrov za hodinu sa dotklo aj tunela Bôrik.
"Veríme, že inovatívny a efektívny dopravný systém vyvinutý práve pre situácie Bielej tmy Vás bezpečne dovedie do cieľa," dodala NDS.
