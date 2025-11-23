Trumpova vláda trvá na tom, že mierový plán o Ukrajine vypracovali Spojené štáty
- DNES - 6:19
- Washington
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu odmietla tvrdenia, že navrhovaný mierový plán pre Ukrajinu vypracovalo Rusko a trvá na tom, že jeho autorom sú Spojené štáty.
Viacerí americkí senátori krátko predtým informovali, že podľa ministra zahraničných vecí Marca Rubia návrh nie je oficiálnym stanoviskom USA, ale vymedzuje požiadavky Ruska. TASR informáciu prevzala z agentúr AFP a AP.
„Minister Rubio nám dnes popoludní zavolal. Myslím, že nám dal jasne najavo, že sme adresátmi návrhu, ktorý bol doručený jednému z našich zástupcov. Nie je to naše odporúčanie. Nie je to náš mierový plán,“ vysvetlil republikánsky senátor Mike Rounds. Nezávislý člen hornej komory amerického Kongresu Angus King povedal, že „uniknutý 28-bodový plán podľa ministra Rubia nie je pozíciou vlády a je v podstate zoznamom želaní Rusov, ktorý je teraz predkladaný Európanom a Ukrajincom“.
„Je to zjavná nepravda,“ napísal v reakcii na tvrdenia senátorov hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott na sociálnej sieti X. „Ako minister Rubio a celá administratíva neustále tvrdia, tento plán vypracovali Spojené štáty s prispením Rusov aj Ukrajincov,“ vysvetlil.
Novinár portálu Axios Barak Ravid na X upozornil, že tvrdenia senátorov sú v rozpore s oficiálnymi vyhláseniami Bieleho domu aj s konštatovaniami viacerých jeho zdrojov.
„Ako Trumpova vláda neustále zdôrazňuje, tento plán vypracovali Spojené štáty s prispením Rusov a Ukrajincov. Tento plán bol vždy nádejný pre začiatok rokovaní a napokon aj pre podpísanie konečnej mierovej dohody raz a navždy,“ uviedol Barakovi vysokopostavený americký predstaviteľ. „Je to plán Spojených štátov. Rubio bol informovaný o každom kroku,“ povedal druhý vysokopostavený zdroj.
Americká vláda predložila plán na ukončenie vojny Kyjevu pred niekoľkými dňami. Obsahuje významné ústupky Rusku v kľúčových požiadavkách a prekračuje dlhodobé červené čiary, ktoré si stanovila Ukrajina.
Napríklad od nej vyžaduje, aby Rusku odstúpila celý Donbas a zaviazala sa, že nikdy nevstúpi do NATO. Ukrajinská armáda by tiež mala byť obmedzená na 600.000 vojakov a na ukrajinskom území by sa nemali nachádzať žiadne jednotky NATO. Spojené štáty a ich európskych spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky.
Z analýzy britského denníka The Guardian tiež vyplýva, že niektoré pasáže v mierovom návrhu boli pôvodne napísané v ruštine.
Tisícky srbských študentov opäť demonštrovali, požadujú predčasné voľby
Tisícky srbských študentov v sobotu opätovne vyšli do ulíc Belehradu, kde protestovali proti prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi a srbskej vláde.
Trump: Plán USA na ukončenie vojny na Ukrajine nie je konečnou ponukou
Prezident USA Donald Trump v sobotu novinárom povedal, že americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine nie je jeho poslednou ponukou, no boje sa musia "tak či onak" skončiť.
Tragédia pri rozsvecovaní stromčeka: Streľbu v meste neprežil tínedžer
Pri streľbe v uliciach mal zahynúť 14-ročný chlapec, polícia zatiaľ nepozná mena páchateľov.
Psychoterapeut mal zneužívať klientky, polícia hľadá ďalšie obete
Muž počas nočných terapií omámil a zneužil prinajmenšom sedem klientok, tvrdí polícia.