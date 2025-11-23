  • Články
Tisícky srbských študentov opäť demonštrovali, požadujú predčasné voľby

  • DNES - 6:17
  • Belehrad
Tisícky srbských študentov v sobotu opätovne vyšli do ulíc Belehradu, kde protestovali proti prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi a srbskej vláde.

Demonštranti žiadajú potrestanie osôb zodpovedných za úmrtie 16 ľudí pri tragédii v Novom Sade, kde sa pred rokom zrútil prístrešok na železničnej stanici. Vyzvali tiež na predčasné voľby a vyvodenie zodpovednosti za minuloročný útok na študentov počas protestu. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Minulý rok sa asi 30 podporovateľov Vučičovej Srbskej pokrokovej strany (SNS) počas protestu na jednej z križovatiek dostalo do konfliktu so študentami Fakulty dramatických umení Belehradskej univerzity. Štyria útočníci sa k útoku priznali a boli odsúdení za napadnutie. Študenti chcú, aby bola trestná zodpovednosť pripísaná všetkým identifikovaným útočníkom a aby bolo vyšetrené, kto útok zorganizoval.

Pravidelné študentmi vedené protesty zachvátili krajinu od nešťastia v Novom Sade z 1. novembra 2024. Protestujúci spočiatku žiadali transparentné vyšetrovanie, následne požadovali aj predčasné voľby.

Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. K zrúteniu nadstavby došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy. Protesty viedli k rezignácii niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča.

Zdroj: Info.sk, TASR
