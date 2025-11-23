Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave kritizuje výroky vedenia ministerstva obrany
Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave Myroslav Kastran v sobotu kritizoval vyjadrenia vedúcich predstaviteľov Ministerstva obrany (MO) SR.
Výroky vedenia MO zo štvrtka a piatka (20. a 21. novembra) sú podľa Kastrana neprípustné a sú opakovaním ruskej propagandy, manipuláciou faktami, zasahovaním do suverenity Ukrajiny a vedomým zanedbávaním ducha dobrého susedstva. TASR o tom informovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.
Štátny tajomník MO Igor Melicher (SMER-SD) vo štvrtok v debate v televízii Markíza povedal, že pre Slovensko by bolo najlepšie, keby Ukrajina bola pod ruským vplyvom. Minister obrany Robert Kaliňák (SMER-SD) následne v piatok vyhlásil, že vojna sa na Ukrajine začala „zvrhnutím demokraticky zvoleného prezidenta“ v roku 2014.
Veľvyslanec pripomenul, že Ukrajinci v piatok oslovovali Deň Dôstojnosti a Slobody, ktorým si pripomínajú Oranžovú revolúciu v roku 2004 a Revolúciu dôstojnosti v roku 2013, známu aj ako Euromajdan. Kastran dôraznil, že na príkaz vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča bezpečnostné zložky zasiahli proti demonštrantom a zabili desiatky ľudí.
„Podobné vyjadrenia v predvečer a priamo v Deň Dôstojnosti a Slobody považujeme za prejav neúcty voči desiatkam našich spoluobčanov, ktorí sa v roku 2014 stali nevinnými obeťami snahy ukrajinského národa o európsku budúcnosť svojho štátu,“ uviedol Kastran. Výroky vedenia MO SR sú podľa neho o to neprípustnejšie v tomto období, keď Ukrajina už takmer štyri roky odoláva ruskej invázii.
„Takéto vyhlásenia nie sú ničím iným ako opakovaním ruskej propagandy, manipuláciou faktami, zasahovaním do suverenity Ukrajiny a vedomým zanedbávaním ducha dobrosusedstva a partnerstva medzi našimi štátmi, ktorý sa odrazil aj počas posledného, tretieho kola ukrajinsko-slovenských medzivládnych rokovaní v Košiciach,“ podotkol veľvyslanec.
Kastran zdôraznil, že Ukrajina si váži pomoc, ktorú SR Ukrajine a jej občanom od začiatku vojny poskytla. Slovenskú stranu však vyzval, aby „bola dôsledná vo svojich vyhláseniach o podpore európskej budúcnosti Ukrajiny, nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti.“ Dodal tiež, že iba rešpektovaním vedomého rozhodnutia druhého a nazývaním vecí pravými menami, konkrétne agresora agresorom a obeť obeťou, je možné čo najskôr ukončiť vojnu a dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier.
