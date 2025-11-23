  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 23.11.2025Meniny má Klement
-1°Bratislava

Fico odcestoval do Angoly, zúčastní sa na summite EÚ a AÚ

  • DNES - 6:08
  • Bratislava
Fico odcestoval do Angoly, zúčastní sa na summite EÚ a AÚ

Predseda vlády SR Robert Fico (SMER-SD) v sobotu odcestoval do Angoly, kde sa v pondelok a v utorok (24 až 25. novembra) koná summit Európskej únie (EÚ) a Africkej únie (AÚ).

Hlavnou témou tohto v poradí už siedmeho summitu štátov EÚ a AÚ je Podpora mieru a prosperity prostredníctvom účinného multilateralizmu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

Lídri krajín EÚ a AÚ budú v hlavnom meste Angoly Luande diskutovať o posilňovaní spolupráce v oblasti mieru, bezpečnosti, správe vecí verejných a multilateralizmu, ako aj o zabezpečovaní prosperity. Hovoriť budú aj o migrácii a mobilite,“ upresnil ÚV SR. Na Slovensko sa premiér vráti v utorok 25. novembra.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Biela tma na D1: Diaľničiari znížili rýchlosť a obmedzili premávku

Biela tma na D1: Diaľničiari znížili rýchlosť a obmedzili premávku

DNES - 6:54Domáce

V dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok v úseku D1 obmedzili premávku.

Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave kritizuje výroky vedenia ministerstva obrany

Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave kritizuje výroky vedenia ministerstva obrany

DNES - 6:10Domáce

Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave Myroslav Kastran v sobotu kritizoval vyjadrenia vedúcich predstaviteľov Ministerstva obrany SR.

Vodiči, pozor: V úseku diaľnice znížili rýchlosť

Vodiči, pozor: V úseku diaľnice znížili rýchlosť

VČERA - 22:13Domáce

V úseku diaľnice D1 znížili rýchlosť, upozorňuje polícia.

Muž sa dotýkal okoloidúcich žien, na prípad reagovala polícia

Muž sa dotýkal okoloidúcich žien, na prípad reagovala polícia

VČERA - 19:08Domáce

Košická polícia ubezpečila verejnosť, že koná vo veci podozrení voči bližšie neurčenému mužovi.

Vosveteit.sk
POZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obetePOZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obete
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rokRevolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravduS príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
Starodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedciStarodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedci
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AITvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojovRusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmiZabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostanePOZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne saméRoboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP