Fico odcestoval do Angoly, zúčastní sa na summite EÚ a AÚ
Predseda vlády SR Robert Fico (SMER-SD) v sobotu odcestoval do Angoly, kde sa v pondelok a v utorok (24 až 25. novembra) koná summit Európskej únie (EÚ) a Africkej únie (AÚ).
Hlavnou témou tohto v poradí už siedmeho summitu štátov EÚ a AÚ je Podpora mieru a prosperity prostredníctvom účinného multilateralizmu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„Lídri krajín EÚ a AÚ budú v hlavnom meste Angoly Luande diskutovať o posilňovaní spolupráce v oblasti mieru, bezpečnosti, správe vecí verejných a multilateralizmu, ako aj o zabezpečovaní prosperity. Hovoriť budú aj o migrácii a mobilite,“ upresnil ÚV SR. Na Slovensko sa premiér vráti v utorok 25. novembra.
Biela tma na D1: Diaľničiari znížili rýchlosť a obmedzili premávku
V dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok v úseku D1 obmedzili premávku.
Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave kritizuje výroky vedenia ministerstva obrany
Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave Myroslav Kastran v sobotu kritizoval vyjadrenia vedúcich predstaviteľov Ministerstva obrany SR.
Vodiči, pozor: V úseku diaľnice znížili rýchlosť
V úseku diaľnice D1 znížili rýchlosť, upozorňuje polícia.
Muž sa dotýkal okoloidúcich žien, na prípad reagovala polícia
Košická polícia ubezpečila verejnosť, že koná vo veci podozrení voči bližšie neurčenému mužovi.