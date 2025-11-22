  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 23.11.2025Meniny má Klement
-1°Bratislava

Vodiči, pozor: V úseku diaľnice znížili rýchlosť

  • VČERA - 22:13
  • Trenčín
Vodiči, pozor: V úseku diaľnice znížili rýchlosť

V úseku diaľnice D1 znížili rýchlosť, upozorňuje polícia.

V celom úseku diaľnice D1 znížili rýchlosť zo 130 na 100 kilometrov za hodinu. Upozornila na to v sobotu večer trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že ide o reakciu na aktuálne poveternostné podmienky.

"Z dôvodu sneženia je aktuálne znížená rýchlosť v celom úseku na diaľnici D1 na 100 km/h," informovala polícia. "Vodiči, jazdite zodpovedne a bezpečne," dodala.

VODIČ POZOR - NA DIAĽNICI D1 JE AKTUÁLNE ZNÍŽENÁ RÝCHLOSŤ ️Z dôvodu sneženia je aktuálne znížená rýchlosť v celom úseku na diaľnici D1 na 100 km/h. Vodiči jazdite zodpovedne a bezpečne

Uverejnil používateľ Polícia SR - Trenčiansky kraj Sobota 22. novembra 2025

Naďalej platia výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v súvislosti so snežením vydal výstrahu prvého stupňa pre väčšinu stredného a východného Slovenska. Ako informoval na svojom webe, výstraha platí v noci zo soboty na nedeľu (23. 11.). V daných oblastiach by malo napadnúť až 15 centimetrov čerstvého snehu.

Foto: shmu.sk

Počas nedele sa môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje, a to najmä v častiach Košického a Prešovského kraja. Výstraha prvého stupňa platí aj pred vetrom, ten sa počas nedele môže vyskytnúť v okresoch Michalovce, Trebišov a Košice.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZTN
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Muž sa dotýkal okoloidúcich žien, na prípad reagovala polícia

Muž sa dotýkal okoloidúcich žien, na prípad reagovala polícia

VČERA - 19:08Domáce

Košická polícia ubezpečila verejnosť, že koná vo veci podozrení voči bližšie neurčenému mužovi.

Žiačka odišla zo školy a viac sa nevrátila, polícia vyhlásila pátranie

Žiačka odišla zo školy a viac sa nevrátila, polícia vyhlásila pátranie

VČERA - 17:52Domáce

Žiačka odišla zo školy so zámienkou, že ide k lekárke.

Na Slovensko dorazí ďalšia vlna sneženia, zasiahne tieto okresy

Na Slovensko dorazí ďalšia vlna sneženia, zasiahne tieto okresy

VČERA - 16:14Domáce

Meteorológovia očakávajú v niektorých oblastiach 15 centimetrov nového snehu.

Žilinka: Skrátené konanie pri návrhu na náhradu za ÚOO nespĺňa zákonné podmienky

Žilinka: Skrátené konanie pri návrhu na náhradu za ÚOO nespĺňa zákonné podmienky

VČERA - 15:47Domáce

Ku kritikom sobotňajšieho uznesenia vlády, týkajúceho sa zákona o novom Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, sa pridal generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

Vosveteit.sk
POZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obetePOZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obete
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rokRevolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravduS príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
Starodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedciStarodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedci
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AITvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojovRusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmiZabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostanePOZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne saméRoboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP