Vodiči, pozor: V úseku diaľnice znížili rýchlosť
V úseku diaľnice D1 znížili rýchlosť, upozorňuje polícia.
V celom úseku diaľnice D1 znížili rýchlosť zo 130 na 100 kilometrov za hodinu. Upozornila na to v sobotu večer trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že ide o reakciu na aktuálne poveternostné podmienky.
"Z dôvodu sneženia je aktuálne znížená rýchlosť v celom úseku na diaľnici D1 na 100 km/h," informovala polícia. "Vodiči, jazdite zodpovedne a bezpečne," dodala.
Naďalej platia výstrahy
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v súvislosti so snežením vydal výstrahu prvého stupňa pre väčšinu stredného a východného Slovenska. Ako informoval na svojom webe, výstraha platí v noci zo soboty na nedeľu (23. 11.). V daných oblastiach by malo napadnúť až 15 centimetrov čerstvého snehu.
Foto: shmu.sk
Počas nedele sa môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje, a to najmä v častiach Košického a Prešovského kraja. Výstraha prvého stupňa platí aj pred vetrom, ten sa počas nedele môže vyskytnúť v okresoch Michalovce, Trebišov a Košice.
