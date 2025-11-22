  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 23.11.2025Meniny má Klement
Bratislava

Skupinu školákov napadol grizly, zviera po útoku utieklo

  • DNES - 10:43
  • Bella Coola
Skupinu školákov napadol grizly, zviera po útoku utieklo

Viacero ľudí sa po útoku medveďa ocitlo v nemocnici. Vyučovanie v škole prerušili.

11 ľudí utrpelo zranenia pri útoku grizly medveďa v kanadskom meste Bella Coola v provincii Britská Kolumbia. Informoval o tom portál BBC s tým, že k útoku došlo vo štvrtok (20. 11.) večer na turistickom chodníku.

„Ozbrojení príslušníci polície sa pokúsili vystopovať zviera, domácich zatiaľ varovali pred vychádzaním z domu,“ píše BBC. Zdravotníci potvrdili, že štyria zranení ostávajú v nemocnici, siedmich ľudí vyšetrili na mieste.

Najzávažnejšie poranenia utrpel učiteľ, zranené ostali aj deti. Viaceré poranil sprej na medvede, ktoré dospelí použili v snahe odplašiť šelmu.

Po útoku prerušili vyučovanie

Podľa BBC mala skupina pochádzať zo školy Acwsalcta, ktorú prevádzkujú domorodí Indiáni z kmeňa Nuxalk. „V tomto veľmi náročnom čase len ťažko hľadáme slová. Sme veľmi vďační nášmu tímu a našim študentom,“ napísali zástupcovia kmeňa v príspevku na sociálnej sieti.

Dear community, Yaw, Smatmcuks, Numawta, Mnmntsnay, We are all hurting during this difficult time following the bear...

Uverejnil používateľ Nuxalk Nation Chief and Council Piatok 21. novembra 2025

Školu Acwsalcta po útoku uzatvorili, vyučovanie dočasne neprebieha.

Zdroj: Info.sk, bbc.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Ukrajina musí posilniť svoju obranu proti ruským útokom

Zelenskyj: Ukrajina musí posilniť svoju obranu proti ruským útokom

DNES - 12:18Zahraničné

Ukrajina musí urobiť všetko pre posilnenie svojej obrany proti ruským útokom, uviedol v nedeľu na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu pre Ukrajinu

Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu pre Ukrajinu

DNES - 12:15Zahraničné

Európske štáty vypracovali protinávrh k mierovému plánu Spojených štátov pre Ukrajinu, uviedli to v nedeľu pre stanicu Sky News zdroje z Európskej únie.

Trumpova vláda trvá na tom, že mierový plán o Ukrajine vypracovali Spojené štáty

Trumpova vláda trvá na tom, že mierový plán o Ukrajine vypracovali Spojené štáty

DNES - 6:19Zahraničné

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu odmietla tvrdenia, že navrhovaný mierový plán pre Ukrajinu vypracovalo Rusko a trvá na tom, že jeho autorom sú Spojené štáty.

Tisícky srbských študentov opäť demonštrovali, požadujú predčasné voľby

Tisícky srbských študentov opäť demonštrovali, požadujú predčasné voľby

DNES - 6:17Zahraničné

Tisícky srbských študentov v sobotu opätovne vyšli do ulíc Belehradu, kde protestovali proti prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi a srbskej vláde.

Vosveteit.sk
Stačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovniceStačí vymeniť zásobník: USA testujú špeciálnu 5,56 muníciu, ktorá zostrelí drony ako z brokovnice
Nový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladaloNový objav nesedí do nášho chápania ľudskej evolúcie: Toto naši predkovia zvládali oveľa skôr, než sa predpokladalo
Čierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktomČierny scenár sa naplnil: Mikroplasty prenikajú do tvojich tepien a spúšťajú proces, ktorý končí infarktom
Rusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočieRusko tvrdí, že ich next-gen stíhačka Su-75 vzlietne už na budúci rok: Vojenskí analytici len dvíhajú obočie
POZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obetePOZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obete
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rokRevolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravduS príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
Starodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedciStarodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedci
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AITvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP