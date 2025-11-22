Skupinu školákov napadol grizly, zviera po útoku utieklo
- DNES - 10:43
- Bella Coola
Viacero ľudí sa po útoku medveďa ocitlo v nemocnici. Vyučovanie v škole prerušili.
11 ľudí utrpelo zranenia pri útoku grizly medveďa v kanadskom meste Bella Coola v provincii Britská Kolumbia. Informoval o tom portál BBC s tým, že k útoku došlo vo štvrtok (20. 11.) večer na turistickom chodníku.
„Ozbrojení príslušníci polície sa pokúsili vystopovať zviera, domácich zatiaľ varovali pred vychádzaním z domu,“ píše BBC. Zdravotníci potvrdili, že štyria zranení ostávajú v nemocnici, siedmich ľudí vyšetrili na mieste.
Najzávažnejšie poranenia utrpel učiteľ, zranené ostali aj deti. Viaceré poranil sprej na medvede, ktoré dospelí použili v snahe odplašiť šelmu.
Po útoku prerušili vyučovanie
Podľa BBC mala skupina pochádzať zo školy Acwsalcta, ktorú prevádzkujú domorodí Indiáni z kmeňa Nuxalk. „V tomto veľmi náročnom čase len ťažko hľadáme slová. Sme veľmi vďační nášmu tímu a našim študentom,“ napísali zástupcovia kmeňa v príspevku na sociálnej sieti.
Dear community, Yaw, Smatmcuks, Numawta, Mnmntsnay, We are all hurting during this difficult time following the bear...Uverejnil používateľ Nuxalk Nation Chief and Council Piatok 21. novembra 2025
Školu Acwsalcta po útoku uzatvorili, vyučovanie dočasne neprebieha.
