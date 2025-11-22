Trump: Plán USA na ukončenie vojny na Ukrajine nie je konečnou ponukou
- VČERA - 21:30
- Washington
Prezident USA Donald Trump v sobotu novinárom povedal, že americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine nie je jeho poslednou ponukou, no boje sa musia "tak či onak" skončiť. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Keď sa novinári Trumpa v areáli Bieleho domu spýtali, či je americký 28-bodový plán jeho „konečnou ponukou pre Ukrajinu“, odpovedal: „Nie, zďaleka nie“.
„Chceli by sme dosiahnuť mier, malo sa to stať už dávno. K vojne Ukrajiny s Ruskom nikdy nemalo dôjsť. Keby som bol prezidentom, nikdy by sa to nestalo. Snažíme sa to ukončiť. Tak či onak, musíme to ukončiť,“ dodal Trump.
Americká vláda predložila plán na ukončenie vojny Kyjevu pred niekoľkými dňami. Obsahuje významné ústupky Rusku v kľúčových požiadavkách a prekračuje dlhodobé červené čiary, ktoré si stanovila Ukrajina.
Napríklad od nej vyžaduje, aby Rusku odstúpila celý Donbas a zaviazala sa, že nikdy nevstúpi do NATO; Kyjev sa má tiež zaviazať, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 vojakov. Spojené štáty a ich európskych spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky.
Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že je ochotný diskutovať o detailoch plánu, ale ak ho Kyjev odmietne, Moskva bude pokračovať vo svojej ofenzíve na Ukrajine, ktorá sa začala vo februári 2022.
V piatok Trump vyhlásil, že „vhodným“ termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k dohode vyjadril, je 27. november, keď Spojené štáty oslavujú Deň vďakyvzdania.
V nedeľu sa predstavitelia Francúzska, Nemecka a Británie stretnú v Ženeve so zástupcami USA a Ukrajiny na rokovaniach o americkom pláne. USA by podľa amerických zdrojov mali zastupovať Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff a minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorí sa na vypracovaní plánu podieľali.
Tragédia pri rozsvecovaní stromčeka: Streľbu v meste neprežil tínedžer
Pri streľbe v uliciach mal zahynúť 14-ročný chlapec, polícia zatiaľ nepozná mena páchateľov.
Psychoterapeut mal zneužívať klientky, polícia hľadá ďalšie obete
Muž počas nočných terapií omámil a zneužil prinajmenšom sedem klientok, tvrdí polícia.
Macron: Americký mierový plán pre Ukrajinu je potrebné znova preskúmať
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu uviedol, že americký mierový plán pre Ukrajinu je dobrým základom pre prácu, ale je potrebné ho znova preskúmať a zapojiť aj Európanov.
Turistka nezvládla otužovanie, v bezvedomí skončila v nemocnici
Vo vysokohorskom prostredí zasahovala aj posádka zahraničných záchranárov.