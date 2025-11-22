Trump: Plán USA na ukončenie vojny na Ukrajine nie je konečnou ponukou

  • Články
Prezident USA Donald Trump v sobotu novinárom povedal, že americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine nie je jeho poslednou ponukou, no boje sa musia "tak či onak" skončiť. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Keď sa novinári Trumpa v areáli Bieleho domu spýtali, či je americký 28-bodový plán jeho „konečnou ponukou pre Ukrajinu“, odpovedal: „Nie, zďaleka nie“.

Chceli by sme dosiahnuť mier, malo sa to stať už dávno. K vojne Ukrajiny s Ruskom nikdy nemalo dôjsť. Keby som bol prezidentom, nikdy by sa to nestalo. Snažíme sa to ukončiť. Tak či onak, musíme to ukončiť,“ dodal Trump.

Americká vláda predložila plán na ukončenie vojny Kyjevu pred niekoľkými dňami. Obsahuje významné ústupky Rusku v kľúčových požiadavkách a prekračuje dlhodobé červené čiary, ktoré si stanovila Ukrajina.

Napríklad od nej vyžaduje, aby Rusku odstúpila celý Donbas a zaviazala sa, že nikdy nevstúpi do NATO; Kyjev sa má tiež zaviazať, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 vojakov. Spojené štáty a ich európskych spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky.

Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že je ochotný diskutovať o detailoch plánu, ale ak ho Kyjev odmietne, Moskva bude pokračovať vo svojej ofenzíve na Ukrajine, ktorá sa začala vo februári 2022.

V piatok Trump vyhlásil, že „vhodným“ termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k dohode vyjadril, je 27. november, keď Spojené štáty oslavujú Deň vďakyvzdania.

V nedeľu sa predstavitelia Francúzska, Nemecka a Británie stretnú v Ženeve so zástupcami USA a Ukrajiny na rokovaniach o americkom pláne. USA by podľa amerických zdrojov mali zastupovať Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff a minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorí sa na vypracovaní plánu podieľali.

Zdroj: Info.sk, TASR
