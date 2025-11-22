Tragédia pri rozsvecovaní stromčeka: Streľbu v meste neprežil tínedžer
- VČERA - 21:28
- Chicago
Pri streľbe v uliciach mal zahynúť 14-ročný chlapec, polícia zatiaľ nepozná mena páchateľov.
Polícia v Chicagu vyšetruje streľbu, ku ktorej došlo pri rozsvecovaní vianočného stromčeka v mestskej časti Loop. Informoval o tom portál ABC 7 Chicago, podľa ktorého udalosť neprežil 14-ročný chlapec.
Strieľalo sa na dvoch miestach
Streľba sa mala odohrať pred budovou divadla v piatok (21. 11.) okolo 22. hodiny. Neznámy strelec pri nej poranil niekoľkých tínedžerov, ako však neskôr potvrdila polícia, všetci utrpeli len mierne zranenia.
Chicago’s Christmas tree lighting turned into a bloodbath just after midnight when gunfire erupted near the Chicago Theatre, killing one teen and wounding seven others (all 13-17) as 100-300 juveniles surged through the Loop in pure chaos.— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) November 22, 2025
Minutes later, another shooting at… pic.twitter.com/J8FoUkQpgk
Útok pokračoval asi o hodinu neskôr o niekoľko ulíc ďalej. V tomto prípade však strelec spôsobil vážne zranenia 18-ročnému mladíkovi. Postrelil aj 14-ročného chlapca, ktorý zraneniu podľahol po prevoze do nemocnice.
Starosta Chicaga Brandon Johnson na tlačovej konferencii informoval, že k streľbe došlo napriek zvýšenej prítomnosti policajných hliadok v uliciach. „Máme priveľa zbraní a priveľa mladých ľudí, ktorí si nevážia životy seba alebo ostatných,“ reagoval Johnson s tým, že podobné udalosti sa nesmú viac opakovať.
JUST IN: At least 5 people shot after 300 teens started "rioting" following Chicago’s Christmas tree lighting ceremony.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 22, 2025
“300 juveniles rioting in the Loop now, at least 5 victims shot, one critical with life threatening gunshot wound to torso,” said @AldermanHopkins.
“Multiple… pic.twitter.com/HT6HqAI6qH
Podľa polície dve streľby predbežne navzájom nijako nesúvisia. Útočníci sa podľa všetkého mali vyskytovať v skupine mladých ľudí, nikoho však vo veci zatiaľ nezadržali, dodal ABC 7 Chicago.
