  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 23.11.2025Meniny má Klement
-1°Bratislava

Tragédia pri rozsvecovaní stromčeka: Streľbu v meste neprežil tínedžer

  • VČERA - 21:28
  • Chicago
Tragédia pri rozsvecovaní stromčeka: Streľbu v meste neprežil tínedžer

Pri streľbe v uliciach mal zahynúť 14-ročný chlapec, polícia zatiaľ nepozná mena páchateľov.

Polícia v Chicagu vyšetruje streľbu, ku ktorej došlo pri rozsvecovaní vianočného stromčeka v mestskej časti Loop. Informoval o tom portál ABC 7 Chicago, podľa ktorého udalosť neprežil 14-ročný chlapec.

Strieľalo sa na dvoch miestach

Streľba sa mala odohrať pred budovou divadla v piatok (21. 11.) okolo 22. hodiny. Neznámy strelec pri nej poranil niekoľkých tínedžerov, ako však neskôr potvrdila polícia, všetci utrpeli len mierne zranenia.

Útok pokračoval asi o hodinu neskôr o niekoľko ulíc ďalej. V tomto prípade však strelec spôsobil vážne zranenia 18-ročnému mladíkovi. Postrelil aj 14-ročného chlapca, ktorý zraneniu podľahol po prevoze do nemocnice.

Starosta Chicaga Brandon Johnson na tlačovej konferencii informoval, že k streľbe došlo napriek zvýšenej prítomnosti policajných hliadok v uliciach. „Máme priveľa zbraní a priveľa mladých ľudí, ktorí si nevážia životy seba alebo ostatných,“ reagoval Johnson s tým, že podobné udalosti sa nesmú viac opakovať.

Podľa polície dve streľby predbežne navzájom nijako nesúvisia. Útočníci sa podľa všetkého mali vyskytovať v skupine mladých ľudí, nikoho však vo veci zatiaľ nezadržali, dodal ABC 7 Chicago.

Zdroj: Info.sk, abc7chicago.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Plán USA na ukončenie vojny na Ukrajine nie je konečnou ponukou

Trump: Plán USA na ukončenie vojny na Ukrajine nie je konečnou ponukou

VČERA - 21:30Zahraničné

Prezident USA Donald Trump v sobotu novinárom povedal, že americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine nie je jeho poslednou ponukou, no boje sa musia "tak či onak" skončiť.

Psychoterapeut mal zneužívať klientky, polícia hľadá ďalšie obete

Psychoterapeut mal zneužívať klientky, polícia hľadá ďalšie obete

VČERA - 20:16Zahraničné

Muž počas nočných terapií omámil a zneužil prinajmenšom sedem klientok, tvrdí polícia.

Macron: Americký mierový plán pre Ukrajinu je potrebné znova preskúmať

Macron: Americký mierový plán pre Ukrajinu je potrebné znova preskúmať

VČERA - 19:15Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu uviedol, že americký mierový plán pre Ukrajinu je dobrým základom pre prácu, ale je potrebné ho znova preskúmať a zapojiť aj Európanov.

Turistka nezvládla otužovanie, v bezvedomí skončila v nemocnici

Turistka nezvládla otužovanie, v bezvedomí skončila v nemocnici

VČERA - 17:51Zahraničné

Vo vysokohorskom prostredí zasahovala aj posádka zahraničných záchranárov.

Vosveteit.sk
POZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obetePOZOR! Nový bankový trojan Sturnus dokáže vybieliť tvoj bankový účet skôr, než si to vôbec všimneš. Už má aj prvé obete
Revolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rokRevolučná pilulka na chudnutie funguje ako Ozempic. Na trhu sa môže objaviť už budúci rok
S príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravduS príchodom 6G sa skončí éra súkromia. Konšpirátori tvrdia, že technológia im konečne dáva za pravdu
Starodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedciStarodávna choroba sa prebudila. Baktéria sa zmenila tak rýchlo, že lieky na ňu prestávajú účinkovať, varujú vedci
Tvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AITvoj počítač sa už čoskoro navždy zmení: Microsoft tlačí svoj „agentický OS“, do Windowsu ti chce dať AI
Rusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojovRusko ukázalo novú presnú muníciu. Kornet a Krasnopol sa vracajú na front a môže to zmeniť priebeh bojov
Zabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmiZabudni na lítium a vanádium. Vedci tvrdia, že našli riešenie problému s drahými kovmi
POZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostanePOZOR! Populárny Wi-Fi router medzi Slovákmi je deravý ako rešeto. Je to brána pre hackerov a bezpečnostnú aktualizáciu už nikdy nedostane
Roboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne saméRoboti už čoskoro uvidia svet ako my. Mäkké stroje dostanú „živé“ oči, ktoré sa dokážu zaostriť úplne samé
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP