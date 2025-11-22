  • Články
Muž sa dotýkal okoloidúcich žien, na prípad reagovala polícia

  • VČERA - 19:08
  • Košice
Muž sa dotýkal okoloidúcich žien, na prípad reagovala polícia

Košická polícia ubezpečila verejnosť, že koná vo veci podozrení voči bližšie neurčenému mužovi.

Polícia preveruje správanie muža, ktorý sa podľa informácií na sociálnych sieťach mal v Košiciach dotýkať náhodne okoloidúcich žien alebo si ich natáčať na mobilný telefón. Na sociálnych sieťach sa pritom prihlásilo viacero žien, ktoré uviedli rovnakú skúsenosť.

Chceme verejnosť upokojiť - polícia už totožnosť muža pozná. V piatok (21. 11.) bol predvedený na príslušné obvodné oddelenie Policajného zboru, kde vysvetľoval svoje konanie,“ uviedla v sobotu košická krajská polícia.

STANOVISKO KR PZ KOŠICE K INFORMÁCIÁM NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH V uplynulých dňoch sa na sociálnych sieťach začali...

Uverejnil používateľ Polícia SR - Košický kraj Sobota 22. novembra 2025

Správanie muža policajti preverujú ako podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. „Ďalšími vykonávanými úkonmi však nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie,“ skonštatovala polícia na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
