Žiačka odišla zo školy a viac sa nevrátila, polícia vyhlásila pátranie
Žiačka odišla zo školy so zámienkou, že ide k lekárke.
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 14-ročnej Barbare Garanovej z Krásnohorského Podhradia. Informovala o tom hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
Podľa hovorkyne žiačku naposledy videli v piatok (21. 11.) v škole. "Po 1. vyučovacej hodine zo školy odišla so zámienkou, že ide k lekárke. K lekárke ani domov neprišla, a odvtedy sa zdržiava na neznámom mieste. Rodine ani blízkym o sebe nepodala žiadnu správu," uviedla Ivanová.
Nezvestná je vysoká asi 165 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy. Naposledy mala na sebe oblečenú čiernu mikinu, čiernu bundu, čierno-biele tenisky a čierne nohavice.
Foto: KR PZ KE
Polícia žiada oznámiť akékoľvek informácie o nezvestnej na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na čísle 158, prípadne formou súkromnej správy na Facebooku polície. "V pracovných dňoch (7:30 – 15:30) je možné kontaktovať aj oddelenie pátrania a KTČ odboru kriminálnej polície OR PZ v Rožňave na čísle +421 9617 33370," dodala Ivanová.
