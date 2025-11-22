  • Články
Psychoterapeut mal zneužívať klientky, polícia hľadá ďalšie obete

  • VČERA - 20:16
  • Praha
Psychoterapeut mal zneužívať klientky, polícia hľadá ďalšie obete

Muž počas nočných terapií omámil a zneužil prinajmenšom sedem klientok, tvrdí polícia.

Polícia vyšetruje niekoľko prípadov zneužitia, ktorého sa mal dopustiť pražský psychoterapeut. Informoval o tom hovorca českej polície Richard Hrdina na oficiálnom webe.

Klientky prijímal v nočných hodinách

Obeťou násilníka mali byť jeho klientky, ktoré prijímal v časti Hradčany v nočných hodinách. Počas sedenia im mal podávať drogy a následne ich zneužívať.

„Terapie prebiehali prevažne cez noci, pri ktorých im podával psychedelické látky. Potom využil ich bezbrannosť a v stave výrazného omámenia ich zneužil,“ uviedol Hrdina.

52-ročného muža, ktorý mal terapie poskytovať na ulici Černínská v Prahe 1, polícia zadržala a obvinila z trestných činov znásilnenia, útoku, útlaku a nedovolenej výroby a iného narábania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi. V prípade dokázania mu hrozí 10-ročný trest za mrežami.

Obetí môže byť viac

Ako na webe polície informoval Hrdina, obetí násilníka môže byť viac. „Do súčasnej chvíle detektívi evidujú sedem poškodených, ale nie je vylúčené, že takto zneužitých žien môže byť viac.“ Polícia v tejto súvislosti zverejnila fotografiu zadržaného psychoterapeuta, nájdete ju na jej webe.

„Pokiaľ muža na priloženej fotografii spoznávate a stali ste sa tiež jeho obeťou, volajte prosím linku 158,“ vyzval Hrdina.

Zdroj: Info.sk, policie.gov.cz
