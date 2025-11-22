Psychoterapeut mal zneužívať klientky, polícia hľadá ďalšie obete
- VČERA - 20:16
- Praha
Muž počas nočných terapií omámil a zneužil prinajmenšom sedem klientok, tvrdí polícia.
Polícia vyšetruje niekoľko prípadov zneužitia, ktorého sa mal dopustiť pražský psychoterapeut. Informoval o tom hovorca českej polície Richard Hrdina na oficiálnom webe.
Klientky prijímal v nočných hodinách
Obeťou násilníka mali byť jeho klientky, ktoré prijímal v časti Hradčany v nočných hodinách. Počas sedenia im mal podávať drogy a následne ich zneužívať.
„Terapie prebiehali prevažne cez noci, pri ktorých im podával psychedelické látky. Potom využil ich bezbrannosť a v stave výrazného omámenia ich zneužil,“ uviedol Hrdina.
52-ročného muža, ktorý mal terapie poskytovať na ulici Černínská v Prahe 1, polícia zadržala a obvinila z trestných činov znásilnenia, útoku, útlaku a nedovolenej výroby a iného narábania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi. V prípade dokázania mu hrozí 10-ročný trest za mrežami.
Obetí môže byť viac
Ako na webe polície informoval Hrdina, obetí násilníka môže byť viac. „Do súčasnej chvíle detektívi evidujú sedem poškodených, ale nie je vylúčené, že takto zneužitých žien môže byť viac.“ Polícia v tejto súvislosti zverejnila fotografiu zadržaného psychoterapeuta, nájdete ju na jej webe.
„Pokiaľ muža na priloženej fotografii spoznávate a stali ste sa tiež jeho obeťou, volajte prosím linku 158,“ vyzval Hrdina.
Trump: Plán USA na ukončenie vojny na Ukrajine nie je konečnou ponukou
Prezident USA Donald Trump v sobotu novinárom povedal, že americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine nie je jeho poslednou ponukou, no boje sa musia "tak či onak" skončiť.
Tragédia pri rozsvecovaní stromčeka: Streľbu v meste neprežil tínedžer
Pri streľbe v uliciach mal zahynúť 14-ročný chlapec, polícia zatiaľ nepozná mena páchateľov.
Macron: Americký mierový plán pre Ukrajinu je potrebné znova preskúmať
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu uviedol, že americký mierový plán pre Ukrajinu je dobrým základom pre prácu, ale je potrebné ho znova preskúmať a zapojiť aj Európanov.
Turistka nezvládla otužovanie, v bezvedomí skončila v nemocnici
Vo vysokohorskom prostredí zasahovala aj posádka zahraničných záchranárov.