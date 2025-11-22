  • Články
Na Slovensko dorazí ďalšia vlna sneženia, zasiahne tieto okresy

  • DNES - 16:14
  • Bratislava
Na Slovensko dorazí ďalšia vlna sneženia, zasiahne tieto okresy

Meteorológovia očakávajú v niektorých oblastiach 15 centimetrov nového snehu.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva v sobotu večer vo viacerých okresoch Slovenska sneženie. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.

Naďalej platí aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi a tiež pred vetrom na horách.

Spadne 15 centimetrov čerstvého snehu

Prvý stupeň výstrahy pred snežením platí od 21.00 h vo všetkých okresoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Rovnako aj v okresoch Považská Bystrica, Prievidza, Gelnica, Košice mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Levice. Spadnúť by tam malo od desať do 15 centimetrov nového snehu. To podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu či pohyb osôb. Výstraha trvá do nedeľného (23. 11.) rána.

Foto: shmu.sk

Pre celý Žilinský a Prešovský kraj platí počas soboty aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Taktiež pre okresy Košice mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Žarnovica a Žiar nad Hronom. V okresoch Košice mesto, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov naďalej trvá výstraha pred vetrom.

Zdroj: Info.sk, TASR
