Sobota, 22.11.2025Meniny má Cecília
Bratislava

Turistka nezvládla otužovanie, v bezvedomí skončila v nemocnici

  • DNES - 17:51
  • Pec pod Sněžkou
Turistka nezvládla otužovanie, v bezvedomí skončila v nemocnici

Vo vysokohorskom prostredí zasahovala aj posádka zahraničných záchranárov.

Českí a poľskí horskí záchranári zasahovali vo štvrtok (20. 11.) na Sliezskom dome pod horou Sněžka. Informovala o tom Horská služba ČR na svojom webe. Podľa záchranárov na mieste omdlela 60-ročná turistka z Nemecka.

Pokúsila sa o extrémne otužovanie

K zásahu došlo po tom, ako sa Nemka pokúsila o „extrémnu formu otužovania“. „Vzhľadom k poveternostným podmienkam na hrebeňoch Krkonôš, keď vďaka silnému vetru, vysokej vlhkosti a teplote okolo -5°C, dosahovala pocitová teplota cca -16 stupňov, hraničilo toto správanie s hazardovaním so zdravím,“ uviedli záchranári.

Turistku našli v horách vo vážnom stave. Trpela extrémnym podchladením, pri zásahu jej namerali telesnú teplotu len vo výške 28 stupňov, v bezvedomí ju preto urýchlene previezli do nemocnice.

„Dostupnosť LZS na hrebene nebola možná v dôsledku klimatických podmienok. Tak sme žene, v spolupráci s kolegami z GOPR a zdravotníkmi, zabezpečili tepelný komfort a transportovali do údolia, kam už mohol priletieť vrtuľník LZS a previezť ju do nemocnice.“

Záchranári na záver dodávajú, že otužovanie je síce pre organizmus prínosné, no pri jeho extrémnych formách je potrebné dôsledné plánovanie.

O tom, že se nic nemá dělat bez rozmyslu, obzvlášť na hřebenech hor, se přesvědčila německá příznivkyně otužování na...

Uverejnil používateľ Horská služba ČR - oficiální stránka Piatok 21. novembra 2025

Keď otužovanie škodí

Ako pre TASR dávnejšie uviedol primár chirurgického oddelenia zvolenskej nemocnice Dalibor Panuška, otužovanie je všeobecne prospešné a zlepšuje funkciu imunitného systému a dýchania. Otužovanie tiež podporuje elasticitu ciev a odďaľuje starnutie.

Otužovaniu by sa však mali vyhnúť pacienti s ischemickou chorobou srdca. „Tiež u pacientov s poruchami rytmu srdca je vyššie riziko závažných až život ohrozujúcich stavov,“ dodal Panuška.

Zdroj: Info.sk, horskasluzba.cz, TASR
