Turistka nezvládla otužovanie, v bezvedomí skončila v nemocnici
- DNES - 17:51
- Pec pod Sněžkou
Vo vysokohorskom prostredí zasahovala aj posádka zahraničných záchranárov.
Českí a poľskí horskí záchranári zasahovali vo štvrtok (20. 11.) na Sliezskom dome pod horou Sněžka. Informovala o tom Horská služba ČR na svojom webe. Podľa záchranárov na mieste omdlela 60-ročná turistka z Nemecka.
Pokúsila sa o extrémne otužovanie
K zásahu došlo po tom, ako sa Nemka pokúsila o „extrémnu formu otužovania“. „Vzhľadom k poveternostným podmienkam na hrebeňoch Krkonôš, keď vďaka silnému vetru, vysokej vlhkosti a teplote okolo -5°C, dosahovala pocitová teplota cca -16 stupňov, hraničilo toto správanie s hazardovaním so zdravím,“ uviedli záchranári.
Turistku našli v horách vo vážnom stave. Trpela extrémnym podchladením, pri zásahu jej namerali telesnú teplotu len vo výške 28 stupňov, v bezvedomí ju preto urýchlene previezli do nemocnice.
„Dostupnosť LZS na hrebene nebola možná v dôsledku klimatických podmienok. Tak sme žene, v spolupráci s kolegami z GOPR a zdravotníkmi, zabezpečili tepelný komfort a transportovali do údolia, kam už mohol priletieť vrtuľník LZS a previezť ju do nemocnice.“
Záchranári na záver dodávajú, že otužovanie je síce pre organizmus prínosné, no pri jeho extrémnych formách je potrebné dôsledné plánovanie.
Keď otužovanie škodí
Ako pre TASR dávnejšie uviedol primár chirurgického oddelenia zvolenskej nemocnice Dalibor Panuška, otužovanie je všeobecne prospešné a zlepšuje funkciu imunitného systému a dýchania. Otužovanie tiež podporuje elasticitu ciev a odďaľuje starnutie.
Otužovaniu by sa však mali vyhnúť pacienti s ischemickou chorobou srdca. „Tiež u pacientov s poruchami rytmu srdca je vyššie riziko závažných až život ohrozujúcich stavov,“ dodal Panuška.
