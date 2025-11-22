  • Články
Bratislava

Žilinka: Skrátené konanie pri návrhu na náhradu za ÚOO nespĺňa zákonné podmienky

  • DNES - 15:47
Ku kritikom sobotňajšieho uznesenia vlády, týkajúceho sa zákona o novom Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, sa pridal generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

Poukazuje konkrétne na zrýchlený režim, v ktorom sa má legislatíva prijať. „Na skrátené legislatívne konanie nevzhliadam splnené zákonné podmienky,“ napísal na sociálnej sieti.

Vláda v sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší Úrad na ochranu oznamovateľ (ÚOO), rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Ministerstvo vnútra (MV) SR argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, rovnako má zmena zvýšiť efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá je v súčasnosti rozdelená medzi viaceré štátne orgány.

Návrh okrem samotného ÚOO kritizuje aj opozícia, vníma ho ako politický zásah do nezávislosti súčasného úradu a ďalšie oslabovanie právneho štátu.

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval, že návrh predložia už na najbližšej schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začína v utorok (25. 11.).

Zdroj: Info.sk, TASR
