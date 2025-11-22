Žilinka: Skrátené konanie pri návrhu na náhradu za ÚOO nespĺňa zákonné podmienky
Ku kritikom sobotňajšieho uznesenia vlády, týkajúceho sa zákona o novom Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, sa pridal generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.
Poukazuje konkrétne na zrýchlený režim, v ktorom sa má legislatíva prijať. „Na skrátené legislatívne konanie nevzhliadam splnené zákonné podmienky,“ napísal na sociálnej sieti.
Vláda v sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší Úrad na ochranu oznamovateľ (ÚOO), rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Ministerstvo vnútra (MV) SR argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, rovnako má zmena zvýšiť efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá je v súčasnosti rozdelená medzi viaceré štátne orgány.
Návrh okrem samotného ÚOO kritizuje aj opozícia, vníma ho ako politický zásah do nezávislosti súčasného úradu a ďalšie oslabovanie právneho štátu.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval, že návrh predložia už na najbližšej schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začína v utorok (25. 11.).
Žiačka odišla zo školy a viac sa nevrátila, polícia vyhlásila pátranie
Žiačka odišla zo školy so zámienkou, že ide k lekárke.
Na Slovensko dorazí ďalšia vlna sneženia, zasiahne tieto okresy
Meteorológovia očakávajú v niektorých oblastiach 15 centimetrov nového snehu.
Zrušenie ÚOO odradí ľudí nahlasovať korupciu, tvrdia mimovládne organizácie
Neziskové organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a Via Iuris varujú pred vážnymi dôsledkami zákona, ktorého návrh v sobotu schválila vláda.
Úrad na ochranu oznamovateľov odmieta politické zásahy do jeho nezávislosti
Vláda sa podľa úradu pokúša prostredníctvom účelovej zmeny odstrániť jeho vedenie.