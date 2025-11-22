Danko: Slovensko potrebuje Národný mediálny úrad
Predseda SNS Andrej Danko považuje zriadenie Národného mediálneho úradu za potrebné. Rada pre mediálne služby (RpMS) bola podľa neho prvým dobrým krokom vo vzťahu k médiám.
Predseda SaS Branislav Gröhling považuje návrh koaličnej SNS na zriadenie Národného mediálneho úradu za neakceptovateľný. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
„Slovensko potrebuje Národný mediálny úrad, my chceme ísť cestou transformácie RpMS. Rada bola taký dobrý prvý krok vo vzťahu k médiám. Určite to nie je inštitúcia, ktorá by mala médiá ovládať alebo trestať, ale Slovensko potrebuje autoritu na komunikáciu s nadnárodnými koncernami,“ uviedol Danko. Podľa Gröhlinga nemôže jeden politický nominant rozhodovať o mediálnom spektre a nepáči sa mu, že je to súčasťou návrhu na zriadenie Národného mediálneho úradu. „Tento človek bude mať tú moc, že bude môcť rozhodovať o všetkých médiách,“ tvrdí.
Prebrali aj odvolanie bývalého podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). Podľa Danka bolo v tejto súvislosti nutné konať. Gröhling si myslí, že je vláda v kríze. Danko ešte predtým povedal, že súčasnú situáciu v koalícii by nenazval krízou. Diskutovali aj o migračnej a zelenej politike EÚ či o situácii v súvislosti so 17. novembrom.
Žiačka odišla zo školy a viac sa nevrátila, polícia vyhlásila pátranie
Žiačka odišla zo školy so zámienkou, že ide k lekárke.
Na Slovensko dorazí ďalšia vlna sneženia, zasiahne tieto okresy
Meteorológovia očakávajú v niektorých oblastiach 15 centimetrov nového snehu.
Žilinka: Skrátené konanie pri návrhu na náhradu za ÚOO nespĺňa zákonné podmienky
Ku kritikom sobotňajšieho uznesenia vlády, týkajúceho sa zákona o novom Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, sa pridal generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.
Zrušenie ÚOO odradí ľudí nahlasovať korupciu, tvrdia mimovládne organizácie
Neziskové organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a Via Iuris varujú pred vážnymi dôsledkami zákona, ktorého návrh v sobotu schválila vláda.
Úrad na ochranu oznamovateľov odmieta politické zásahy do jeho nezávislosti
Vláda sa podľa úradu pokúša prostredníctvom účelovej zmeny odstrániť jeho vedenie.