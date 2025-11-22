  • Články
Lídri G20 vyzvali na mier na Ukrajine, v Sudáne, KDR i na palestínskych územiach

  • DNES - 14:48
  • Johannesburg
Lídri krajín skupiny G20 vyzvali v sobotu v juhoafrickom Johannesburgu na „spravodlivý, komplexný a trvalý mier“ na Ukrajine, v Sudáne, Konžskej demokratickej republike a na „okupovaných palestínskych územiach“, uvádza sa v ich spoločnej deklarácii, ktorá bola prijatá hneď na začiatku summitu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

V súlade s cieľmi a zásadami Charty OSN v jej celistvosti budeme pracovať na spravodlivom, komplexnom a trvalom mieri v Sudáne, Konžskej demokratickej republike, na okupovanom palestínskom území a na Ukrajine,“ uvádza sa v deklarácii lídrov G20.

Predstavitelia G20 v spoločnom vyhlásení zároveň uviedli, že sa budú snažiť chrániť globálne dodávky kritických nerastných surovín pred „geopolitickým napätím“ a „jednostrannými obchodnými opatreniami“, cituje AFP.

Snažíme sa zabezpečiť, aby hodnotový reťazec kritických nerastov lepšie odolával narušeniam, či už spôsobeným geopolitickým napätím, jednostrannými obchodnými opatreniami, ktoré sú v rozpore s pravidlami WTO, pandémiami alebo prírodnými katastrofami,“ uvádza sa v 30-stranovom vyhlásení lídrov.

Podľa francúzskej agentúry to súvisí s tým, že dominancia Číny v kritických dodávateľských reťazcoch nerastných surovín sa stáva čoraz viac znepokojujúcou oblasťou pre industrializované demokracie sveta.

Zvyčajne sa deklarácia schvaľuje až na samý záver. Prevládol však názor, že by sme mali najprv prijať deklaráciu summitu, ako prvý bod programu," uviedol podľa agentúry AP reportérom Vincent Magwenya, hovorca juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu.

Spojené štáty sa na summite nezúčastňujú, pripomína AP, podľa ktorej administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíjala na Juhoafrickú republiku tlak, aby neprijímala deklaráciu lídrov v neprítomnosti americkej delegácie.

Skupinu G20 v súčasnosti tvorí 19 krajín, ako aj Európska únia a Africká únia, ktoré tvoria viac ako 80 percent globálneho HDP a dve tretiny svetovej populácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
