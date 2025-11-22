  • Články
Danko: Neviem si predstaviť, že vkročím na Úrad vlády, pokiaľ bude Lajčák na poste

  • DNES - 14:44
  • Bratislava
Danko: Neviem si predstaviť, že vkročím na Úrad vlády, pokiaľ bude Lajčák na poste

Predseda SNS Andrej Danko si nevie predstaviť vstúpiť na Úrad vlády (ÚV) SR, pokiaľ bude Miroslav Lajčák na poste poradcu predsedu vlády.

To ani v prípade pondelkovej (24. 11.) koaličnej rady. Rovnako, ako aj predseda SaS Branislav Gröhling, stále trvá na odchode Lajčáka z postu. Uviedli to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Ja si neviem predstaviť, že vkročím na ÚV, keď poradcom predsedu vlády má byť, hoc si to má premiér právo vybrať, ale byť poradcom pre národnú bezpečnosť, to nie je len poradca predsedu vlády,“ povedal Danko s tým, že vláda je orgánom všetkých. „Takže trvám na tom, že Lajčák musí vo svojej pozícii skončiť,“ doplnil. Zároveň podotkol, že koaličná rada sa môže stretnúť nielen na ÚV, ale aj v parlamente. „Mne ide o principiálne gesto a politické gesto, politika je o gestách. Ale v každom prípade v pondelok to bude koaličná rada na priebeh Národnej rady SR, a tam to bude skôr o stretnutí tých, ktorí šéfujú poslaneckým klubom,“ uviedol.

Podľa Gröhlinga sa treba zamyslieť, akých poradcov má predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). „Lebo jedným z tých poradcov je teda pán Lajčák a je to kauza spoločná s Epsteinom. Ten druhý poradca je napríklad pán Kaliňák, Erik Kaliňák mladší, ktorý hovorí, že mu je sympatické alebo rád používa vulgarizmy a vôbec mu to nevadí,“ kritizoval. Zopakoval, že zverejnená komunikácia Lajčáka s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom bola neprofesionálna. „Nemyslím si, že toto je profesionálne, toto je diplomatické, že diplomat na takejto vysokej úrovni má takýmto spôsobom informovať nejakého miliardára, ktorý ešte je aj trestne stíhaný,“ dodal Gröhling.

Koaličná SNS i predstavitelia opozície vyzvali premiéra, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apelujú na to v súvislosti s jeho komunikáciou s Epsteinom. Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom. Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Rozhodnutie o tom, či Lajčák skončí na poste poradcu predsedu vlády, padne v stredu (26. 11.).

Zdroj: Info.sk, TASR
