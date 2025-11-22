Brazílska polícia zatkla exprezidenta Bolsonara
- DNES - 13:00
- Brazília
Bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý bol od augusta tohto roka v domácom väzení, v sobotu preventívne zatkla tamojšia polícia. Potvrdili to miestne úrady i jeden z Bolsonarových obhajcov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
K tomuto kroku došlo len niekoľko dní predtým, než si mal Bolsonaro začať odpykávať svoj 27-ročný trest za nevydarený pokus o prevrat z roku 2022.
Tím obhajcov 70-ročného Bolsonara predtým argumentoval, že exprezident by mal výkon trestu absolvovať doma, keďže by pobyt vo väzení predstavoval riziko pre jeho zdravie.
„Bol uväznený, ale neviem prečo,“ uviedol obhajca Celso Vilardi.
Jeden z jeho blízkych spolupracovníkov uviedol, že exprezidenta previezli do sídla policajného veliteľstva v hlavnom meste Brazília. Polícia v krátkom vyhlásení, v ktorom Bolsonara nemenovala, uviedla, že konala na žiadosť brazílskeho Najvyššieho súdu.
