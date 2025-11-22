Vláda ruší Úrad na ochranu oznamovateľov
Vláda na sobotňajšom zasadnutí schválila koniec Úradu na ochranu oznamovateľov.
Agendu odškodňovania obetí má od Ministerstva spravodlivosti SR prevziať a doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR schválila vláda na sobotnom rokovaní, odsúhlasila aj návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu.
„Cieľom je reagovať na najvypuklejšie problémy spojené s doterajšou aplikáciou zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa a nejasným súvisom medzi oznamovateľom a zamestnávateľom pri poskytovaní ochrany,“ uviedol rezort v predkladacej správe. Podľa neho sa v praxi ukazuje, že práva zamestnávateľa nie sú dostatočne chránené, pretože v právnej úprave nie je zakotvený princíp možnosti preskúmania poskytnutia ochrany zo strany zamestnávateľa, čím dochádza k ohrozeniu základných práv zamestnávateľa.
„Zavádza sa tak mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Týmto krokom sa odstráni nerovnomerné a disproporčné postavenie zamestnanca a zamestnávateľa,“ dodalo MV. Rezort takisto upozornil, že návrh zákona má riešiť aj zníženú efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v súčasnosti rozdelenú medzi viaceré štátne orgány. „Táto rozdrobenosť spôsobuje, že osoby, ktoré čelia sekundárnej viktimizácii alebo odvetným opatreniam, nemajú dostatočne jednotnú a účinnú ochranu v praxi, čo môže viesť k ďalším zásahom do ich základných práv,“ dodalo ministerstvo.
Zriadením jednotného Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa podľa predkladateľa vytvorí predpoklad na okamžité a koordinované zabezpečenie ochrany ohrozených osôb.
Po rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) spresnil, že iniciatíva nového úradu vychádza z toho, „že sú tu komplikované procedúry, ktoré nám neuveriteľne predlžujú postupy, realizované v súvislosti s rôznymi prešľapmi v rokoch 2020 - 2023“. Upozornil, že nehovorí o trestnoprávnych veciach. „Ale aj MV má v rukách mechanizmy, aby sa vysporiadalo s disciplinárnymi prešľapmi, a preto bolo potrebné prijať rozhodnutie o vzniku nového úradu,“ povedal premiér. Dodal, že návrh garantuje, že SR si bude plniť záväzky z plánu obnovy.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) dodal, že návrh zriadiť nový úrad vzišiel zo spoločnej iniciatívy jeho rezortu, Úradu vlády SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Šéfa úradu bude voliť Národná rada SR. „Návrh zákona bude predložený na najbližšie rokovanie parlamentu, budeme sa rozprávať o tom, aby bol zaradený na začiatok schôdze,“ dodal minister.
Vláda tiež prijala uznesenie, v ktorom privítala nový mierový plán amerického prezidenta ukončiť vojnu na Ukrajine a považuje ho za dobrý základ na rokovanie o ukončení vojenského konfliktu. „S tým, že súčasťou týchto rokovaní by mala byť prirodzene Ukrajina,“ upozornil Fico. V uznesení vláda skonštatovala, že navrhovaný mierový plán verifikuje všetky doterajšie postoje súčasného slovenského kabinetu. „Pravdepodobne vznikne na pondelkovej koaličnej rade dohoda, že s týmto návrhom pôjdeme aj do parlamentu a podporíme ho,“ dodal premiér.
