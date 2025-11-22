  • Články
Nawrocki: Akýkoľvek mierový plán musí byť akceptovaný Ukrajinou

  • DNES - 12:27
  • Varšava
Akýkoľvek mierový plán pre Ukrajinu musí byť prijatý zo strany Kyjeva, uviedol v sobotu poľský prezident Karol Nawrocki. TASR o tom informuje podľa správ agentúr PAP a Reuters.

Vyjadrenia Nawrockého prišli po tom, čo USA ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému naznačili, že Ukrajina musí akceptovať Spojenými štátmi navrhovaný plán na ukončenie jej konfliktu s Ruskom.

Medializovaný návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.

Bola to Ukrajina, ktorá sa stala obeťou Putinovej zločineckej agresie a sú to Ukrajinci s podporou Spojených štátov a krajín EÚ, ktorí musia mať v mierových rozhovoroch rozhodujúci hlas,“ napísal Nawrocki v piatok večer na platforme X s odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Cenou za mier nemôže byť v žiadnom prípade dosiahnutie strategických cieľov agresorom a agresorom bola a zostáva Ruská federácia,“ dodal poľský prezident s tým, že „akékoľvek dohody týkajúce sa mieru a bezpečnosti v Európe možno dosiahnuť len za účasti všetkých zainteresovaných strán“.

Nawrockého vyjadrenia sú podľa agentúry PAP zriedkavým príkladom jeho nesúhlasu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý dal Ukrajine čas do štvrtka, aby tento návrh prijala, inak bude čeliť následkom.

Zdroj: Info.sk, TASR
