Sobota, 22.11.2025Meniny má Cecília
Bratislava

Osobné auto sa zrazilo s policajným, zranili sa aj policajti

  • Revúca
Osobné auto sa zrazilo s policajným, zranili sa aj policajti

Alkohol v dychu vodičov nezistili.

V meste Revúca došlo v piatok (21. 11.) k dopravnej nehode osobného auta a policajného služobného vozidla. Pri zrážke sa ľahko zranili tri osoby vrátane dvoch policajtov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Jeden z vodičov nedal prednosť

K dopravnej nehode v Revúcej došlo v neskorých večerných hodinách na križovatke ulíc Tomášikova a A. Hlinku. „Podľa predbežných informácií malo k zrážke vozidiel dôjsť v dôsledku nedania prednosti v jazde policajnému vozidlu,“ priblížila polícia.

V osobnom aute sa v čase nehody nachádzal len vodič, v policajnom dvaja príslušníci zboru. „Pri nehode došlo k ľahkým zraneniam všetkých účastníkov. Dychové skúšky vodičov boli s negatívnym výsledkom,“ uviedla polícia s tým, že presná príčina a bližšie okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho objasňovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Žiačka odišla zo školy a viac sa nevrátila, polícia vyhlásila pátranie

DNES - 17:52Domáce

Žiačka odišla zo školy so zámienkou, že ide k lekárke.

Na Slovensko dorazí ďalšia vlna sneženia, zasiahne tieto okresy

DNES - 16:14Domáce

Meteorológovia očakávajú v niektorých oblastiach 15 centimetrov nového snehu.

Žilinka: Skrátené konanie pri návrhu na náhradu za ÚOO nespĺňa zákonné podmienky

DNES - 15:47Domáce

Ku kritikom sobotňajšieho uznesenia vlády, týkajúceho sa zákona o novom Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, sa pridal generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

Zrušenie ÚOO odradí ľudí nahlasovať korupciu, tvrdia mimovládne organizácie

DNES - 15:46Domáce

Neziskové organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a Via Iuris varujú pred vážnymi dôsledkami zákona, ktorého návrh v sobotu schválila vláda.

Úrad na ochranu oznamovateľov odmieta politické zásahy do jeho nezávislosti

DNES - 15:17Domáce

Vláda sa podľa úradu pokúša prostredníctvom účelovej zmeny odstrániť jeho vedenie.

