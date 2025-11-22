Košice vyhlásili 1. kalamitný stupeň
Mesto Košice vyhlásilo v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou v noci z piatka (21. 11.) na sobotu prvý kalamitný stupeň.
Aktuálne sú všetky hlavné cestné ťahy prejazdné. Informoval o tom magistrát mesta na sociálnej sieti.
Košická zoologická záhrada oznámila, že z technických dôvodov je v sobotu zatvorená. „Odstraňujeme následky po včerajšej kalamitnej situácii,“ informovala mestská zoo.
Cestárom v noci v Košiciach spôsoboval problémy najmä silný nárazový vietor. „Prioritou bolo udržať najmä prejazdnosť hlavných cestných ťahov a ciest, po ktorých premáva mestská hromadná doprava,“ skonštatoval magistrát.
Mesto v spolupráci so spoločnosťou Kosit nasadilo na údržbu ciest všetky dostupné mechanizmy a v práci boli aj externí dodávatelia. „Celkovo sa o prejazdnosť ciest staralo 47 kusov techniky, z toho 15 veľkých sypačov a odhŕňačov,“ oznámilo mesto.
V ranných hodinách sa stroje presunuli na údržbu menších ciest a vnútrosídliskových komunikácií. Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia ostáva technika a personál v plnej pohotovosti.
„Zároveň všetkým, ktorí majú adoptovaný úsek chodníka, sme dnes odoslali upozornenie s výzvou na jeho odpratanie,“ doplnil magistrát.
Tisíce odberných miest bez elektriny
Nepriaznivé počasie so silným snežením a vetrom spôsobilo od piatka na východe Slovenska výpadky v distribúcii elektriny na viacerých miestach. Východoslovenská distribučná (VSD) v sobotu dopoludnia evidovala prerušenie distribúcie elektriny do približne 7800 odberných miest. TASR o tom informovala hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová.
„Najviac zasiahnuté sú aktuálne obce a ich časti - Smolník, Markušovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Nálepkovo, Okrúhle, Sulín, Jaklovce, Dobrá, Matejovce nad Hornádom, Úhorná, Vyšná Sitnica, Margecany, Čabalovce, Remeniny, Nižný Tvarožec, Brusnica, Henclová, Ruská Poruba, Hrišovce, Jasenovce a Palota,“ uviedla hovorkyňa.
Pre východ Slovenska naďalej platia výstrahy meteorológov 1. a 2. stupňa. Pracovné tímy VSD vrátane pohotovostných posíl sú podľa VSD stále v teréne spolu so všetkou dostupnou technikou. „V koordinácii s dispečingom vymedzujú a odstraňujú poruchy tak, aby obyvatelia boli opäť čo najskôr zásobení elektrinou. Miestami však musia bojovať s množstvom popadaných stromov na elektrické vedenia a ďalšie elektroenergetické zariadenia, čo predlžuje čas potrebný na odstraňovania porúch,“ skonštatovala Forbergerová.
Foto: shmu.sk
Príčinou výpadkov je podľa spoločnosti najmä ťažký mokrý sneh na stromoch a porastoch, ktoré sa pod jeho váhou lámu a ktoré vietor rozmetáva aj na elektrické vedenia. „Sú poškodené vodiče, konzoly, podperné izolátory. Stromy strhli aj samotné podperné body (stĺpy), spôsobili skrat na elektroenergetickom zariadení, boli tiež pretavené VN poistky,“ priblížila hovorkyňa.
VSD zaznamenala do soboty 9.00 h poruchy na elektroenergetických zariadeniach na vysokom aj nízkom napätí. Aktuálne eviduje takmer 100 porúch spolu na oboch úrovniach, pričom zariadenia na veľmi vysokom napätí sú doteraz bez poruchy.
