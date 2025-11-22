  • Články
20-ročný mladík zomrel po páde z balkóna

  • DNES - 10:40
  • Fiľakovo
20-ročný mladík zomrel po páde z balkóna

Mladík na mieste podľahol zraneniam.

V noci z piatka (21. 11.) na sobotu došlo v kultúrnom dome vo Fiľakove k tragédii. Informoval o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého na mieste vypadol z balkóna 20-ročný mladík.

"Podľa našich informácií mal vypadnúť z balkóna na druhom poschodí. Zraneniam na mieste podľahol," informoval portál.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
