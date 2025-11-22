20-ročný mladík zomrel po páde z balkóna
Mladík na mieste podľahol zraneniam.
V noci z piatka (21. 11.) na sobotu došlo v kultúrnom dome vo Fiľakove k tragédii. Informoval o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého na mieste vypadol z balkóna 20-ročný mladík.
"Podľa našich informácií mal vypadnúť z balkóna na druhom poschodí. Zraneniam na mieste podľahol," informoval portál.
Správu aktualizujeme.
